89% россиян негативно относятся к пенсионной реформе

Опрос показал, какой возраст выхода на пенсию россияне считают обязательным.

Как сообщает Znak.com, 89% россиян негативно относятся к идее повышения пенсионного возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и 90% опрошенных — против повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет. Таковы цифры опроса «Левада-центра»

При этом 70% и 73% опрошенных соответственно высказали резко отрицательное отношение. Сторонники повышения пенсионного возраста составляют 7-8% среди опрошенных.

Лучшим возратсом выхода на пенсию опрошенные считают нынешний возраст: 60 лет для мужчин (87% опрошенных) и 55 лет для женщин (84%).

Лишь 13-14% опрошенных считают возможным и более поздний выхода на пенсию, но в основном в пределах 3-4 лет по отношению к нынешнему сроку.