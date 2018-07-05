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89% россиян негативно относятся к пенсионной реформе
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89% россиян негативно относятся к пенсионной реформе 

Карельские вести 5 июля 2018
Фото: Карельские вести
Опрос показал, какой возраст выхода на пенсию россияне считают обязательным.
Как сообщает Znak.com, 89% россиян негативно относятся к идее повышения пенсионного возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и 90% опрошенных — против повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет. Таковы цифры опроса «Левада-центра».
При этом 70% и 73% опрошенных соответственно высказали резко отрицательное отношение. Сторонники повышения пенсионного возраста составляют 7-8% среди опрошенных.
Лучшим возратсом выхода на пенсию опрошенные считают нынешний возраст: 60 лет для мужчин (87% опрошенных) и 55 лет для женщин (84%).
Лишь 13-14% опрошенных считают возможным и более поздний выхода на пенсию, но в основном в пределах 3-4 лет по отношению к нынешнему сроку.
По материалам: ptzgovorit.ru
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