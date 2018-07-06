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Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,27%
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Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,27% 

Investing.com Россия 6 июля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, нефти и газа и банковских услуг.
На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 снизился на 0,27%.
В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Guaranty Bnk (LAGOS:GUARANT), которые подорожали на 1,45 п. (3,62%), закрывшись на отметке в 41,35. Котировки Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли на 0,040 п. (2,88%), завершив торги на уровне 1,410. Бумаги Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли в цене на 0,010 п. (1,39%), закрывшись на отметке 0,700.
Лидерами падения стали акции Pz Cussons LG (LAGOS:PZ), цена которых упала на 1,70 п. (8,21%), завершив сессию на отметке 18,65. Акции Total Nig (LAGOS:TOTAL) поднялись на 10,00 п. (4,76%), закрывшись на уровне 200,00, а Wapco (LAGOS:WAPCO) снизились в цене на 1,20 п. (3,08%) и завершили торги на отметке 37,80.
На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (47) превысило количество закрывшихся в плюсе (40), а котировки 13 акций практически не изменились.
Котировки акций Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 8,21%, 1,70 п., и завершили торги на отметке 18,65.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 1,07%, или 0,78, достигнув отметки $73,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,40%, или 0,31, до $77,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,23%, или 2,90, до отметки $1.255,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,17% до 421,440, а котировки USD/NGN не изменились 0,00%, достигнув отметки 360,500.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,40% до 93,75.
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