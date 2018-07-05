Пенсионный фонд предложили упразднить

Титов предложил упразднить Пенсионный фонд

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и передать его функции Казначейству.

"Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд… Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться", — заявил он на встрече с журналистами.

По его словам, ПФР передавал данные о платежах страховых взносов в ФНС в таблицах Excel. "Почему у нас возникла огромная проблема нестыковок. Официально по платежам была информация от Пенсионного фонда, которая не состыковалась с той информацией, которую приняла Федеральная налоговая служба, и ФНС начала повторно выставлять счета предпринимателям", — указал Титов.

"Сегодня Казначейство — достаточно продвинутая организация. Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьёзно, и поэтому они в принципе могли бы справится с этой функцией", — считает бизнес-омбудсмен.

Казначейство держит счета госкомпаний и частных компаний, которые работают на госзаказе, продолжил он. "Также они могут держать и пенсионные счета", — добавил Титов.