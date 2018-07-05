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Пенсионный фонд предложили упразднить
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Титов предложил упразднить Пенсионный фонд 

РИА Новости 1 час назад
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и передать его функции Казначейству.
"Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд… Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться", — заявил он на встрече с журналистами.
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По его словам, ПФР передавал данные о платежах страховых взносов в ФНС в таблицах Excel. "Почему у нас возникла огромная проблема нестыковок. Официально по платежам была информация от Пенсионного фонда, которая не состыковалась с той информацией, которую приняла Федеральная налоговая служба, и ФНС начала повторно выставлять счета предпринимателям", — указал Титов.
"Сегодня Казначейство — достаточно продвинутая организация. Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьёзно, и поэтому они в принципе могли бы справится с этой функцией", — считает бизнес-омбудсмен.
Казначейство держит счета госкомпаний и частных компаний, которые работают на госзаказе, продолжил он. "Также они могут держать и пенсионные счета", — добавил Титов.
"Бывают сложные вопросы, но для этого в Казначействе может быть создана специальная группа про администрации в регионах, которая имела бы возможность отвечать на вопросы пенсионеров", — добавил Титов.
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