Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,55%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и сырья.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 0,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ibersol Reg (LS:IBS), которые подорожали на 0,600 п. (5,15%), закрывшись на отметке в 12,250. Котировки Nos SGPS SA (LS:NOS) выросли на 0,1100 п. (2,31%), завершив торги на уровне 4,8680. Бумаги Semapa (LS:SEM) выросли в цене на 0,5000 п. (2,22%), закрывшись на отметке 23,0500.

Лидерами падения стали акции Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP), цена которых упала на 0,0024 п. (0,92%), завершив сессию на отметке 0,2576. Акции EDP Renovaveis (LS:EDPR) поднялись на 0,0700 п. (0,76%), закрывшись на уровне 9,1000, а EDP (LS:EDP) снизились в цене на 0,0250 п. (0,72%) и завершили торги на отметке 3,4300.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 4 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре потерял 0,25%, или 0,19, достигнув отметки $77,20 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 1,15%, или 0,84, до $73,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,21%, или 2,60, до отметки $1.256,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,46% до 1,1744, а котировки EUR/GBP повысились на 0,08%, достигнув отметки 0,8851.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,40% до 93,75.