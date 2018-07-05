С чем связан рост курса евро до 74 рублей 

В четверг, 5 июля, курс евро впервые за две недели поднялся до 74 рублей. Такой рост эксперты объясняют глобальным укреплением европейской валюты по отношению к американской. Курс доллара на Московской бирже при этом по-прежнему удерживается на уровне 63 рублей. За последнее время нацвалюта России оказалась под давлением из-за возможного ускорения инфляции и интервенций Минфина. Вместе с тем, в противовес негативным факторам могут выступить уровень ключевой ставки ЦБ и высокие цены на нефть. Так, на фоне усиления напряжённости вокруг ситуации в Иране сырьевые котировки вновь приближаются к $80 за баррель.
В четверг, 5 июля, курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые за две недели превысил 74 рубля. Во многом эксперты объясняют такую динамику укреплением единой европейской валюты к американской на глобальных рынках. Так, по данным MarketWatch, соответствующий курс вырос на 0,36% — до 1,17 долларов за евро.
«С апреля евро потерял около 8% своей стоимости к доллару США, но недавно появились новости о намерении ЕЦБ поднять свою ставку осенью. Возможно, это произойдёт даже на заседании 26 июля. На этом фоне курс евро начал спекулятивно расти», — пояснил в разговоре с RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
По прогнозу эксперта, в июле европейская валюта будет торговаться вблизи уровней 1,16—1,18 долларов, а на российском рынке — в диапазоне 71,30—75,50 рубля.
Отпор доллару
Официальный курс Центробанка России на 6 июля составил 73,96 рубля за евро и 63,26 рубля за доллар.
С конца июня курс доллара США на Московской бирже демонстрирует относительно стабильную динамику и колеблется вблизи отметки 63 рубля. Российская валюта проявляет устойчивость на фоне глобального ослабления нацвалют развивающихся рынков. Так, на сегодняшний день бразильский реал подешевел к доллару до максимума за последние полтора года, а турецкая лира и аргентинский песо торгуются вблизи исторических минимумов.
По словам эксперта «БКС брокер» Ивана Копейкина, понижательное давление на валюты развивающихся государств оказывает постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в США. Поскольку разница между ставками в этих странах и в Штатах сокращается, инвесторам становится невыгодно держать средства в активах развивающихся рынков, и они проявляют всё больший интерес к доллару.
В то же время, как отмечают аналитики, реальные процентные ставки в России по-прежнему остаются на высоком уровне, а решение Центробанка повременить со смягчением денежно-кредитной политики не даёт рублю ослабнуть перед натиском ФРС. В июне на заседании совета директоров Банк России сохранил ключевую ставку на отметке 7,25% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили возможным ростом инфляции в 2018 и 2019 годах.
По данным Минэкономразвития, после увеличения НДС рост цен в 2019 году может ускориться до 4,2% (против 2,6% в 2018-м). При этом Георгий Ващенко отмечает, что инфляционные ожидания россиян играют не в пользу рубля.
Впрочем, согласно оценке эксперта, российскую валюту поддерживает положительное сальдо торгового баланса России (превышение экспорта над импортом в денежном эквиваленте). По данным ФТС, в январе-апреле совокупный объём торгового профицита увеличился на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $65,3 млрд В то же время, такое позитивное влияние на валюту может быть подпорчено геополитическим фактором.
«Возможно, в мае торговый баланс сократился более чем на $1 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. При этом скачок ослабления рубля после введения новых ограничений побудил нерезидентов сокращать свои позиции в рублёвых облигациях», — считает Георгий Ващенко.
Вклад Минфина
Как отмечает Иван Копейкин, валютные интервенции Минфина также сыграли свою роль в ослаблении рубля. По данным министерства, в 2017 году в рамках бюджетного правила министерство купило валюту на внутреннем рынке на 829,8 млрд рублей и уже в июне 2018 года направило эту сумму в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
«Покупки валюты Минфином в целях пополнения резервов — это значимый сейчас фактор, поскольку объём интервенций оценивается приблизительно в 10% от торгового оборота на бирже. В самом министерстве ранее признали существенный вклад бюджетного правила в курсообразование», — отмечает Георгий Ващенко
С начала 2018 года объём интервенций Минфина составил 1,69 трлн рублей. Вместе с тем, уже в июле ведомство намерено сократить объём покупаемой валюты на 32 млрд рублей — до 347,7 млрд Об этом говорится в на сайте Министерства финансов.
Иранские прения
По оценке опрошенных RT аналитиков, ключевую поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. На сегодняшний день энергосырьё эталонной марки Brent торгуется выше отметки $78 за баррель. При этом эксперты не исключают возвращения показателя к уровню $80 за баррель в ближайшее время.
Одним из главных вызовов для рынка углеводородов за последнее время стала растущая напряжённость вокруг Ирана. Выход США из ядерной сделки и введение санкций в отношении государства может ограничить объёмы экспорта нефти из исламской республики к ноябрю 2018 года. Как отмечают эксперты, ежесуточные поставки из страны могут снизиться на 400—500 тыс. баррелей. В случае такого развития событий цены на нефть могут перейти в новую фазу роста.
Дональд Трамп ранее заявлял о готовности заключения нового соглашения при выполнении Ираном некоторых условий. В частности, речь идёт о невмешательстве государства в политические процессы и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. Дополнительным давлением на руководство исламской республики стал призыв Штатов к некоторым государствам прекратить закупки иранской нефти.
В пятницу, 6 июля, главы МИД Китая, Франции, России, Британии и Ирана намерены обсудить свои дальнейшие действия для сохранения ядерной сделки после выхода из неё США. Иван Копейкин не исключает очередного роста нефтяных цен, если министрам не удастся достичь консенсуса в отношении дальнейших перспектив соглашения. По оценке эксперта, котировки вновь могут ненадолго превысить уровень $80 за баррель, но позже вернутся в диапазон $75—78 за баррель.
Как отмечают аналитики, на фоне увеличения стоимости углеводородов не стоит ожидать заметного ослабления российской валюты. До конца лета эксперты ожидают курс вблизи отметки 61—65 рублей за доллар США.
«На мой взгляд, в июле маловероятны значительные валютные колебания сильные — рубль может продолжить торговаться вблизи текущих значений. В дальнейшем существенное влияние на нацвалюту будут оказывать торговые войны и возможность их смягчения, а также новости по сделке с Ираном», — заключил Иван Копейкин.