С чем связан рост курса евро до 74 рублей

В четверг, 5 июля, курс евро впервые за две недели поднялся до 74 рублей. Такой рост эксперты объясняют глобальным укреплением европейской валюты по отношению к американской. Курс доллара на Московской бирже при этом по-прежнему удерживается на уровне 63 рублей. За последнее время нацвалюта России оказалась под давлением из-за возможного ускорения инфляции и интервенций Минфина . Вместе с тем, в противовес негативным факторам могут выступить уровень ключевой ставки ЦБ и высокие цены на нефть. Так, на фоне усиления напряжённости вокруг ситуации в Иране сырьевые котировки вновь приближаются к $80 за баррель.

В четверг, 5 июля, курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые за две недели превысил 74 рубля. Во многом эксперты объясняют такую динамику укреплением единой европейской валюты к американской на глобальных рынках. Так, по данным MarketWatch, соответствующий курс вырос на 0,36% — до 1,17 долларов за евро.

«С апреля евро потерял около 8% своей стоимости к доллару США, но недавно появились новости о намерении ЕЦБ поднять свою ставку осенью. Возможно, это произойдёт даже на заседании 26 июля. На этом фоне курс евро начал спекулятивно расти», — пояснил в разговоре с RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По прогнозу эксперта, в июле европейская валюта будет торговаться вблизи уровней 1,16—1,18 долларов, а на российском рынке — в диапазоне 71,30—75,50 рубля.

Отпор доллару

Официальный курс Центробанка России на 6 июля составил 73,96 рубля за евро и 63,26 рубля за доллар.

С конца июня курс доллара США на Московской бирже демонстрирует относительно стабильную динамику и колеблется вблизи отметки 63 рубля. Российская валюта проявляет устойчивость на фоне глобального ослабления нацвалют развивающихся рынков. Так, на сегодняшний день бразильский реал подешевел к доллару до максимума за последние полтора года, а турецкая лира и аргентинский песо торгуются вблизи исторических минимумов.

По словам эксперта «БКС брокер» Ивана Копейкина, понижательное давление на валюты развивающихся государств оказывает постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в США . Поскольку разница между ставками в этих странах и в Штатах сокращается, инвесторам становится невыгодно держать средства в активах развивающихся рынков, и они проявляют всё больший интерес к доллару.

В то же время, как отмечают аналитики, реальные процентные ставки в России по-прежнему остаются на высоком уровне, а решение Центробанка повременить со смягчением денежно-кредитной политики не даёт рублю ослабнуть перед натиском ФРС . В июне на заседании совета директоров Банк России сохранил ключевую ставку на отметке 7,25% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили возможным ростом инфляции в 2018 и 2019 годах.

По данным Минэкономразвития, после увеличения НДС рост цен в 2019 году может ускориться до 4,2% (против 2,6% в 2018-м). При этом Георгий Ващенко отмечает, что инфляционные ожидания россиян играют не в пользу рубля.

Впрочем, согласно оценке эксперта, российскую валюту поддерживает положительное сальдо торгового баланса России (превышение экспорта над импортом в денежном эквиваленте). По данным ФТС, в январе-апреле совокупный объём торгового профицита увеличился на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $65,3 млрд В то же время, такое позитивное влияние на валюту может быть подпорчено геополитическим фактором.

«Возможно, в мае торговый баланс сократился более чем на $1 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. При этом скачок ослабления рубля после введения новых ограничений побудил нерезидентов сокращать свои позиции в рублёвых облигациях», — считает Георгий Ващенко.

Вклад Минфина

Как отмечает Иван Копейкин , валютные интервенции Минфина также сыграли свою роль в ослаблении рубля. По данным министерства, в 2017 году в рамках бюджетного правила министерство купило валюту на внутреннем рынке на 829,8 млрд рублей и уже в июне 2018 года направило эту сумму в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Покупки валюты Минфином в целях пополнения резервов — это значимый сейчас фактор, поскольку объём интервенций оценивается приблизительно в 10% от торгового оборота на бирже. В самом министерстве ранее признали существенный вклад бюджетного правила в курсообразование», — отмечает Георгий Ващенко

С начала 2018 года объём интервенций Минфина составил 1,69 трлн рублей. Вместе с тем, уже в июле ведомство намерено сократить объём покупаемой валюты на 32 млрд рублей — до 347,7 млрд Об этом говорится в на сайте Министерства финансов.

Иранские прения

По оценке опрошенных RT аналитиков, ключевую поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. На сегодняшний день энергосырьё эталонной марки Brent торгуется выше отметки $78 за баррель. При этом эксперты не исключают возвращения показателя к уровню $80 за баррель в ближайшее время.

Одним из главных вызовов для рынка углеводородов за последнее время стала растущая напряжённость вокруг Ирана. Выход США из ядерной сделки и введение санкций в отношении государства может ограничить объёмы экспорта нефти из исламской республики к ноябрю 2018 года. Как отмечают эксперты, ежесуточные поставки из страны могут снизиться на 400—500 тыс. баррелей. В случае такого развития событий цены на нефть могут перейти в новую фазу роста.

Дональд Трамп ранее заявлял о готовности заключения нового соглашения при выполнении Ираном некоторых условий. В частности, речь идёт о невмешательстве государства в политические процессы и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. Дополнительным давлением на руководство исламской республики стал призыв Штатов к некоторым государствам прекратить закупки иранской нефти.

Китая, В пятницу, 6 июля, главы МИД Франции , России, Британии и Ирана намерены обсудить свои дальнейшие действия для сохранения ядерной сделки после выхода из неё США. Иван Копейкин не исключает очередного роста нефтяных цен, если министрам не удастся достичь консенсуса в отношении дальнейших перспектив соглашения. По оценке эксперта, котировки вновь могут ненадолго превысить уровень $80 за баррель, но позже вернутся в диапазон $75—78 за баррель.

Как отмечают аналитики, на фоне увеличения стоимости углеводородов не стоит ожидать заметного ослабления российской валюты. До конца лета эксперты ожидают курс вблизи отметки 61—65 рублей за доллар США.