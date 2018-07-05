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Международные резервы России снизились на $800 млн
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Международные резервы России снизились на $800 млн 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: depositphotos.com
За неделю международные резервы России снизились на $800 млн и на 29 июня составили $455,5 млрд против $456,4 млрд на 22 июня, сообщает Банк России.
"Международные резервы на 29 июня составили $455,5 млрд, сократившись за неделю на $0,8 млрд, или на 0,2%, вследствие главным образом отрицательной переоценки, частично скомпенсированной приобретением иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились более чем на $6 млрд
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