Международные резервы России снизились на $800 млн

За неделю международные резервы России снизились на $800 млн и на 29 июня составили $455,5 млрд против $456,4 млрд на 22 июня, сообщает Банк России

"Международные резервы на 29 июня составили $455,5 млрд, сократившись за неделю на $0,8 млрд, или на 0,2%, вследствие главным образом отрицательной переоценки, частично скомпенсированной приобретением иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила", — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились более чем на $6 млрд