Безработица в США в июне выросла до 4%

Москва, 6 июля — «Вести. Экономика». Безработица в США в июне неожиданно выросла до 4% с 3,8%, но к концу учебного года она может быть привязана к образованию. В то же время за месяц было создано 213 тыс. новых рабочих мест, еще один сильный показатель, который отражает ускорение экономического роста, которое началось весной. Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали увеличения несельскохозяйственных рабочих мест на 200 тыс. Средняя почасовая заработная плата американских рабочих выросла на 5 центов, или на 0,2%, до $26,98. Годовая ставка повышения заработной платы не изменилась, сохранившись на уровне в 2,7%. Рост занятости за май и апрель был пересмотрен в сумме в сторону увеличения на 37 тыс., сообщили в Департаменте труда. Правительство заявило, что в мае было создано 244 тыс. новых рабочих мест вместо 223 тыс., как предполагалось ранее. Апрельские данные были пересмотрены в сторону увеличения до 175 тыс. вместо 159 тыс.