ОПЕК взялась за старое

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на бензин. При этом глава Белого дома заметил, что Соединённые Штаты защищают и поддерживают многих членов картеля «за очень небольшие деньги», не уточнив, о чем идет речь.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что цены на бензин растут, и что ОПЕК «мало что с этим делает». Ранее в интервью Fox News американский лидер заявлял, что ОПЕК манипулирует мировыми ценами на углеводороды, несмотря на защиту, которую обеспечивает организации Вашингтон. Так Трамп отреагировал на ситуацию вокруг нефти марки Brent, достигшей своего максимума и торговавшейся в районе $75,8 за баррель, на фоне чего стоимость одного галлона бензина (3,8 л) в США выросла до $3.

Уже не партнеры, а конкуренты

В конце июня Дональд Трамп рассказал о договорённости с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом ас-Саудом об увеличении добычи нефти в пределах 2 млн баррелей в сутки. Эр-Рияд , со своей стороны, конкретных цифр не называл. Саудовское агентство печати сообщило, что лидеры двух государств обсудили ситуацию на мировом рынке нефти. Позже выяснилось, что саудовский монарх в беседе с Трампом не давал никаких обещаний, а лишь заверил Вашингтон, что Эр-Рияд может удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Shealah Craighead

Дональд Трамп на встрече с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом ас-Саудом

Недовольство деятельностью ОПЕК президент Трамп выражает не в первый раз, обвиняя организацию, прежде всего, в искусственном завышении цен. Напомним, за текущий год стоимость нефти выросла примерно на 60%. Толчком стала заключённая в 2016 году договоренность ОПЕК и ряда крупнейших экспортеров, не входящих в картель (ОПЕК+), ограничить нефтедобычу на 1,8 млн баррелей в сутки. В апреле глава Белого дома заметил в Twitter, что ОПЕК «снова взялась за старое», снижая нефтедобычу и возвращая цены на уровень 2014 года.

Отношения между США и организацией стран-экспортёров нефти всегда были, скорее, партнёрские и взаимовыгодные, нежели конкурентные и конфронтационные. Начиная с нефтяного кризиса 1973 года, они умели действовать более или менее согласованно. С приходом в Белый дом бизнесмена Дональда Трампа ситуация стала меняться. Во-первых, ровно год назад появилась энергетическая доктрина Трампа, которую прозвали планом энергетического доминирования Америки, где главная роль отводилась нефти и газу, а вовсе не возобновляемым источникам. Во-вторых, по-настоящему серьезную угрозу для ОПЕК стал представлять конгресс США. На Капитолийском холме у картеля и прежде были последовательные противники, те, кто, как и Трамп, убеждены: Америка не должна делить контроль над рынком ни с кем, пусть даже с крупнейшими мировыми производителями. Однако только сейчас эти люди обрели весомую поддержку первого лица страны и шанс на законодательное оформление своих идей.

Конгресс готовит законодательный удар

Так, в конце мая в Конгресс был вынесен законопроект «Против картелей по производству и экспорту нефти», существующий, по сути, уже 18 лет. Документ уже преодолел первое препятствие — его одобрил юридический комитет палаты представителей. Он объявляет вне закона картельные сговоры на рынке нефти и предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного акта Шермана, который был применен более ста лет назад, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера Standard Oil на семь компаний.

Global Look Press/ Xinhua /Ting Shen

С 2000 года конгрессмены неоднократно пытались принять этот закон, однако президенты Джордж Буш-младший Барак Обама грозили наложить на него вето. В 2007 году документ одобрили и сенат и палата представителей, но Джордж Буш отказался его подписывать. С Трампом, который более 30 лет активно критикует ОПЕК в своих книгах и публичных выступлениях, утверждая, что «картель обкрадывает американских граждан», совсем другая история. Если закон будет принят, администрация США сможет подать иск в суд против государств-членов ОПЕК, обвинив их в «ограничении производства и распространения нефти» на рынке США, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой.

В обстановке уже разразившихся торговых войн отношения между Белым домом и ключевыми нефтедобывающими странами, похоже, будут ухудшаться. Все нынешние действия и заявления Трампа направлены на сдерживание и снижение цен на нефть, что выгодно США как импортеру. Вашингтон располагает несколькими рычагами воздействия на ОПЕК — как реальными, так и гипотетическими. К первым можно отнести рост добычи в сланцевых районах США, что является альтернативой импорту нефти ОПЕК. Ко вторым — введение ограничения по поставкам технологий и оборудования в страны ОПЕК и даже запрет на на использование во всех сделках доллара, что станет коллапсом для промышленности нефтедобывающих государств.

Нефть марки Brent слегка подорожала в среду и даже смогла закрыться выше уровня 78. Однако сегодня активу не удалось сохранить бычий импульс — цены снова падают, и снова под влиянием сигналов от Трампа, который в последнее время дирижирует сырьевыми площадками через свои публикации в твиттере. На сей раз глава Белого дома призвал ОПЕК снизить цены на бензин. Ранее котировки колебались на истории с Саудовской Аравией и ее обещанием Трампу нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а в целом американский президент называет картель манипулятором и ратует за снижение цен на черное золото. Твиты Трампа заставляют участников рынка нервничать, оказывая хаотичное и кратковременное влияние на динамику цен. Основной же фокус внимания игроков приковал к дальнейшим действиям ОПЕК. Есть угроза, что экспортеры увеличат добычу сильнее, чем ожидалось, минимизируя свои незадействованные мощности. В этом случае цены действительно будут спускаться в более скромные диапазоны. С другой стороны, присутствует риск возникновения дефицита предложения, а также сомнения в том, что ОПЕК и США смогут его компенсировать. Такая перспектива удерживает цены на плаву, а в случае реализации способна повлечь резкое удорожание энергоносителей. В краткосрочной перспективе Brent будет ждать статистики от Минэнерго . Дальнейшее сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов сыграет на руку быкам, которые снова попытаются вернуть баррель за пределы отметки 78.

ОПЕК, будучи мировым монополистом по производству нефти, исторически оказывал существенное влияние на ценовую конъюнктуру рынка углеводородов. Страны ближневосточного картеля легко могли бы сбить котировки, если бы в этом была необходимость. Достаточно выйти из соглашения по снижению объёма добычи или же просто нарастить производство до прежних рекордных уровней. Но этого не делается. Особое внимание Трампа к ОПЕК именно сегодня можно объяснить неконтролируемым ростом цен на чёрного золото, в результате чего растет и стоимость топлива на АЗС. Для американских потребителей цены на бензин всегда были весьма щепетильной темой. Недовольство ими в конце концов может перерасти в недовольство Трампов, чего нельзя допускать особенно в период скорых промежуточных выборов.