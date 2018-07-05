Россияне пролетели мимо сверхдоходов

Мировая экономическая конъюнктура в последнее время благоприятствует России — цены на нефть за год выросли более чем на треть. Увеличился экспорт сырья. Что касается остальных макроэкономических показателей, то они, увы, топчутся на месте. Это вынуждены признать даже власти.

В недрах Минэкономразвития недавно был подготовлен очередной прогноз. На будущий год заметно ухудшены ожидания буквально по всем макроэкономическим показателям. Так, по росту ВВП прогноз снижен до 1,4%. Это почти в 1,5 раза меньше предыдущей версии правительственного прогноза (2,2%), озвученной всего лишь три месяца назад. Ещё более серьёзное «приземление» ожидает рост реальных зарплат населения — он замедлится более чем в шесть раз — с 6,3% в этом году до 1% в следующем.

В прежние годы бывало, что правительство корректировало свои прогнозы в сторону понижения, но, как правило, это было связано с падением нефтяной цены. Сейчас же, согласно прогнозу Минэкономразвития, со стоимостью чёрного золота дело обстоит вполне благополучно: она оказалась выше ожиданий и составит в нынешнем году в среднем $69,3 за баррель (против $61,4 в предыдущем, апрельском прогнозе). Но, по мнению чиновников, даже такой ценовой рост не поможет отечественной экономике «наварить» хотя бы 2%.

Сырьевой сектор российской экономики и вся остальная, не добывающая её часть — как два полюса, как белое и чёрное. Сырьевикам сегодня впору от радости пускаться в пляс, остальным производственникам — класть зубы на полку. Дела у них идут через пень колоду.

Разумеется, «счастье» добывающего сектора зиждется на весьма зыбком основании. Сегодня цена нефти растёт, завтра с таким же «успехом» может сорваться в пике. Однако покамест нефтяникам везёт. Пользуясь ситуацией, они наращивают экспорт, растут и поступления в бюджет.

Подсчитано, что по итогам года доходы бюджета составят 17 трлн рублей, увеличившись на 1,8 трлн, следует из июньских поправок в текст основного финансового документа страны. При этом нефтегазовые доходы увеличиваются на 1,75 трлн рублей, ненефтегазовые — менее чем на 60 млрд Разница, как видим, разительная.

Почему же несырьевой сектор так сильно отстаёт? Комментируя понижение параметров макропрогноза в будущем году, правительственные источники связывают это, в частности, с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) — с 18% до 20%. Известно, что увеличение налоговой нагрузки является тормозом экономического роста и разгоняет инфляцию. Хвалясь экономическим ростом, власть одновременно повышает налоги, подрубая ветку, на которой этот самый рост «сидит».

Логику в действиях правительства не сыскать днём с огнём.

Очередные прогнозы

Что касается мрачного прогноза Минэкономразвития, то, с одной стороны, ведомство демонстрирует реалистичность оценок. С другой стороны, одной лишь честностью сыт не будешь. Министерство-то ведь экономического развития, а не прогнозов. Ну, и где оно, это самое развитие? Где его план? Программа действий? Как правительство собирается решать задачу, поставленную главой государства — обеспечить темпы роста экономики в 1,5 раза выше мировых (которые сейчас в среднем составляют 3,5–3,7% в год), а также вдвое понизить бедность в стране?

Вместо того чтобы решать задачу, поставленную президентом, правительство хладнокровно прогнозирует ещё большее отставание от остального мира по темпам ВВП, а заодно и резкое торможение зарплат. Выхода же экономики из стагнации, по расчётам Минэкономразвития, придётся ждать ещё три года. Темпы роста ВВП достигнут 3% в 2021 году, уверяют чиновники.

Что же приведёт к этому рывку через три года? Совершенно непонятно. Чиновники ответа на этот вопрос не дают.

Рост нефтяных цен и, как следствие, улучшившиеся показатели работы сырьевого сектора экономики дают чиновникам возможность энергично рапортовать об успехах. Иногда они впадают в такой раж, что окончательно теряют чувство реальности.

К примеру, Росстат , который, как известно, подчиняется Минэкономразвития, докладывает о рекордном росте зарплат. Правда, кроме сотрудников статистического ведомства, никто больше этого «рекорда» не обнаружил. Наоборот, отмечается замедление роста зарплат в стране за последние, как минимум, три года. Такой вывод эксперты рекрутинговой компании Antal сделали на основе опроса 8,5 тысяч менеджеров среднего и высшего звена. Согласно их данным, в нынешнем году повышение зарплаты получило наименьшее за последние три года количество людей. Позитивных ответов было существенно больше даже в кризисном 2014 году.

Примечательно, что «рекордного» роста зарплат не ожидают даже в правительстве. В частности, скорректированный прогноз Минэкономразвития предполагает замедление роста реальных зарплат со следующего года.

Получается, что абсолютное большинство граждан РФ ни к победным реляциям Росстата, ни к заявлениям руководства страны о достижении «макроэкономической стабильности» не имеет ровно никакого отношения. Не являемся мы и бенефициарами нефтяных сверхдоходов. Нам даже толком не могут (или не хотят) разъяснить, на что они будут потрачены.

Зато с уверенностью можно сказать, на что они точно не будут потрачены. На так называемый человеческий капитал — на здравоохранение и образование, повышение пенсий, стипендий, пособий.

Кстати, рост доходов бюджета совершенно обессмысливает, к примеру, такую меру правительства, как повышение пенсионного возраста. Заткнуть прорехи в Пенсионном фонде легко можно было за счёт дополнительных доходов от нефти, не лишая при этом миллионы людей их законных пенсий.

Но власти «социального» по Конституции государства по-прежнему предпочитают затыкать финансовые дыры за счёт стремительно нищающего населения.