Глава Банка Англии предупредил о рисках торговой войны для мировой экономики

Управляющий Банка Англии Марк Карни предупредил в четверг о рисках, которыми угрожает мировой экономике полномасштабная торговая война. Он сказал, что повышение пошлин в торговле между США и их основными торговыми партнерами может оказывать давление на рост мировой экономики в ближайшие годы, сообщает Dow Jones.

Он сделал это заявление на фоне расширения торгового конфликта, который дестабилизирует мировые рынки. В пятницу, в 12.01 по времени восточного побережья США (04.01 по Гринвичу ) Вашингтон собирается ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 34 млрд долларов. Китай обещал ответить введением встречных пошлин на американские товары, как только начнут действовать пошлины США.

Карни сказал, что торговая война нанесет прямой ущерб мировой экономике за счет сокращения объемов торговли, а также косвенный ущерб, который проявится в ослаблении доверия компаний и потребителей, росте инфляции и ограничении роста производительности.

Он сказал, что уже есть "ощутимые признаки того, что более враждебная и неопределенная атмосфера торговых отношений негативно отражается на активности", упомянув результаты опросов, которые указали на ухудшение динамики экспортных заказов и производства в обрабатывающей промышленности.

По словам Карни, торговая война может стать катализатором более широкого замедления роста экономики.

"Растет вероятность того, что неопределенность в торговле обусловит возникновение долгосрочных рисков внезапного повышения долгосрочных процентных ставок, усиление склонности к отказу от риска и общее ужесточение условий финансирования в мировой экономике", — сказал Карни.

Угрозы введения взаимных пошлин Вашингтоном и Пекином на последнем этапе углубляющегося торгового конфликта настроили многих традиционных союзников США против них.