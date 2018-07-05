Ещё
Глава Банка Англии предупредил о рисках торговой войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Банка Англии предупредил о рисках торговой войны для мировой экономики 

Прайм 5 июля 2018
Фото: Reuters
Управляющий Банка Англии Марк Карни предупредил в четверг о рисках, которыми угрожает мировой экономике полномасштабная торговая война. Он сказал, что повышение пошлин в торговле между США и их основными торговыми партнерами может оказывать давление на рост мировой экономики в ближайшие годы, сообщает Dow Jones.
Он сделал это заявление на фоне расширения торгового конфликта, который дестабилизирует мировые рынки. В пятницу, в 12.01 по времени восточного побережья США (04.01 по Гринвичу) Вашингтон собирается ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 34 млрд долларов. Китай обещал ответить введением встречных пошлин на американские товары, как только начнут действовать пошлины США.
Карни сказал, что торговая война нанесет прямой ущерб мировой экономике за счет сокращения объемов торговли, а также косвенный ущерб, который проявится в ослаблении доверия компаний и потребителей, росте инфляции и ограничении роста производительности.
Он сказал, что уже есть "ощутимые признаки того, что более враждебная и неопределенная атмосфера торговых отношений негативно отражается на активности", упомянув результаты опросов, которые указали на ухудшение динамики экспортных заказов и производства в обрабатывающей промышленности.
По словам Карни, торговая война может стать катализатором более широкого замедления роста экономики.
"Растет вероятность того, что неопределенность в торговле обусловит возникновение долгосрочных рисков внезапного повышения долгосрочных процентных ставок, усиление склонности к отказу от риска и общее ужесточение условий финансирования в мировой экономике", — сказал Карни.
Угрозы введения взаимных пошлин Вашингтоном и Пекином на последнем этапе углубляющегося торгового конфликта настроили многих традиционных союзников США против них.
Прайм: последние новости
Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают - СМИ На Украине выросли цены на фрукты и овощи Аналитики считают возможным рост цены на нефть до $150
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»44
На Украину надвигается катастрофа310
Россию обвинили в попытке развалить НАТО33
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру20
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение