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Госдума приняла проекты о нефтяном налоговом маневре
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Госдума приняла в I чтении проекты о нефтяном налоговом маневре 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, внесенных правительством РФ.
На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз на нефтепродукты, учитывающий выгодность экспорта.
Обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема. Также на него смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США и ЕС, даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.
При подготовке ко второму чтению власти планируют обсудить введение логистического коэффициента к обратному акцизу, который может составить 1-1,6 в зависимости от удаленности заводов от внешних рынков сбыта.
Демпфирующий акциз на нефтепродукты правительство сможет вводить в зависимости от ситуации с ценами внутри страны, при этом он может быть как положительным, так и отрицательным.
Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора, а именно — резкого роста топливных цен на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов. Однако данное право прописано в другом законе, который ранее в четверг принят уже в третьем, окончательном, чтении.
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