«Люди-банкоматы»: сколько зарабатывают гастарбайтеры

В странах Евросоюза больше всего зарабатывают украинцы, а самые успешные на заработках в России — узбеки и таджики. Для жителей бывшего СССР возможностей для заработка все больше становится в Европе. СНГ и Россия теряют свою былую привлекательность.

Национальный банк Украины проанализировал, сколько денег украинцы зарабатывают за пределами страны и переводят на родину. Оказалось, что болше всего средств украинские граждане перечисляют из стран Евросоюза. За прошлый год общая сумма денежных переводов составила $9,3 млрд

В течение января — марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой $2,6 млрд — по официальным и неофициальным каналам.

Наибольшие поступления приходят в Украину из соседней Польши : за первый квартал этого года — $865 млн За весь 2017 год оттуда поступило $3,1 млрд

Италию, Причем сумма переводов из Польши растет ежегодно, начиная с 2015 года. Денежный поток из этой державы на Украину стал максимальным за последнее время благодаря тому, что на территории Польши трудоустроено порядка 2 млн граждан Незалежной. Потребность страны в иностранной трудовой силе, по мнению местных экспертов, будет только расти. Из-за растущего потока украинских мигрантов Польша планирует открыть дополнительный железнодорожный маршрут. Дело в том, что сами поляки тоже бегут на заработки в страны «старой» Европы — Германию Великобританию и другие.

По данным исследовательской украинской компании «Рейтинг», все больше украинцев готовы покинуть страну ради заработка — 40% населения Украины готовы податься за рубеж, чтобы найти там новую работу. Местные СМИ неодобрительно называют своих гастарбайтеров «людьми-банкоматами», и это еще не самая жесткая оценка тех, кто вынужден искать лучшей доли на стороне.

Денежный поток из России сужается

Россия на втором месте по денежным поступлениям: $1,4 млрд в прошлом году и $300 млн за первый квартал этого года. Но в отличие от Польши поступления средств из России на Украину сокращаются. Например, в первом квартале 2015 года из РФ в Украину объем переводов составлял $390 млн При этом в России украинцев работают больше, чем в Польше — около 3 млн человек. Заработки украинцев в России составляют 5,7% украинского ВВП ($112,2 млрд) по итогам прошедшего года.

На третьем месте — США , оттуда в прошлом году было переведено $679 млн, а за январь — март этого года — $192 млн Далее по мере убывания идут — Чехия , Италия, ФРГ, Германия, Израиль . Замыкает топ-10 стран — Великобритания и Кипр

Если сравнивать по возможностям для заработка Евросоюз и Союз независимых государств, то большинство денег украинцы перечисляют из ЕС. Сумма средств из Евросоюза в первом квартале в 5 раз больше, чем из стран СНГ: $1,6 млрд против $340 млн Всего за последние 5 лет украинцы перевели на родину $35 млрд, заработанных за рубежом.

Учитывая рост денежного потока Нацбанк Украины даже изменил методику подсчета объема частных денежных переводов и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы, сообщалось ранее на сайте НБУ.

Выяснилось, что оценка объема платежей из основных стран-партнеров оказалась заниженной. Во-первых, за последние годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов. Во-вторых, административные ограничения на использование международных платежных систем между Украиной и Россией обусловили сокращение официальных переводов из России и, как следствие, недооценке объема неформальных переводов.

Теперь Нацбанк Украины для основных стран-партнеров (Польша и Россия) будет учитывать так называемую «зеркальную статистику», то есть данные платежного баланса центробанков этих стран. А для 18 стран, с которыми Украина имеет наибольшие потоки частных денежных переводов, будут рассчитываться индивидуальные коэффициенты на основе соответствующих исследований.

Узбеки и таджики — самые денежные ребята

На постсоветском пространстве по денежным переводам из России лидируют граждане Узбекистана , они перевели в первом квартале этого года из России на родину на $726 млн, следует из данных Центробанка РФ

На втором месте Таджикистан . Причем объем денежных переводов из России в Таджикистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно подрос, — более чем на 15% в первом квартале, и составил $487 млн За весь прошлый год объем денежных переводов из России в Таджикистан составил $2,5 млрд