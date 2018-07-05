Ещё
Порошенко предложил налог на выведенный капитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко предложил ввести налог на выведенный капитал 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает введение налога на выведенный капитал вместо действующего налога на прибыль предприятий, сообщается в четверг на сайте парламента.
Ранее Порошенко заявил о намерении ввести налог на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.
Текст внесенного законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Всемирный банк (ВБ) раскритиковал намерения Киева ввести налог на выведенный капитал. Ведущий экономист представительства ВБ а по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан заявил, что Украина может потерять часть налоговых поступлений из-за введения этого налога, а это неприемлемо для Украины.
По данным СМИ, свою обеспокоенность налогом на выведенный капитал также выразил Международный валютный фонд. В частности фонд обеспокоен, что налог на выведенный капитал создаст мотивацию для фиктивных переплат по транзакциям, что поможет избежать налогообложения.
Последние новости
В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу "Болезненный удар": что сделает Украина с активами "Газпрома"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко331
Грудь Семенович взбесила россиян51
Известный музыкант попал в реанимацию11
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей37
Грудинин бросил жену316
Видео
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
04:29
Известный музыкант попал в реанимацию
Шоу-бизнес Общество
03:12
С России сняли вину за новое отравление «Новичком»
В мире
00:27
Акинфеев пополнил Московский зоопарк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение