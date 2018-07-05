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Госдума назвала пенсии и зарплаты депутатов
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Госдума назвала пенсии и зарплаты депутатов 

Рамблер 23 минуты назад
Депутат, проработавший в Госдуме пять-десять лет, может рассчитывать на пенсию в 46 626 рублей (55 процентов от денежного вознаграждения). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Парламентарий, стаж которого в Госдуме составляет более десяти лет, получит пенсию в 63 581 рубль (75 процентов от вознаграждения).
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В Госдуме пояснили, что депутат, проработавший как минимум пять лет, имеет право на доплату к пенсии. Парламентарий со стажем менее пяти лет доплату не получает.
Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, после индексации в 2018 году составляет 84 774 рубля.
В Госдуме напомнили, что по указу президента зарплата депутатам выплачивается с уменьшением на десять процентов. В итоге в первой половине 2018-го среднемесячная зарплата депутата составила 338 тысяч рублей (после уплаты налогов).
СМИ писали, что в 2018 году зарплаты депутатов, сенаторов, судей и госслужащих были проиндексированы на четыре процента. До этого зарплаты депутатов и сенаторов индексировали в 2014 году.
Комментарии42  Ещё 3 источника 
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