Госдума назвала пенсии и зарплаты депутатов

Депутат, проработавший в Госдуме пять-десять лет, может рассчитывать на пенсию в 46 626 рублей (55 процентов от денежного вознаграждения). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарий, стаж которого в Госдуме составляет более десяти лет, получит пенсию в 63 581 рубль (75 процентов от вознаграждения).

В Госдуме пояснили, что депутат, проработавший как минимум пять лет, имеет право на доплату к пенсии. Парламентарий со стажем менее пяти лет доплату не получает.

Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, после индексации в 2018 году составляет 84 774 рубля.

В Госдуме напомнили, что по указу президента зарплата депутатам выплачивается с уменьшением на десять процентов. В итоге в первой половине 2018-го среднемесячная зарплата депутата составила 338 тысяч рублей (после уплаты налогов).

СМИ писали, что в 2018 году зарплаты депутатов, сенаторов, судей и госслужащих были проиндексированы на четыре процента. До этого зарплаты депутатов и сенаторов индексировали в 2014 году.