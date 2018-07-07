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Инфляция в России ускорилась до 0,5%
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Инфляция в России ускорилась до 0,5% 

РИА «ФедералПресс» 7 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Росстат сообщил об ускорении инфляции в России. Так, с начала года ежемесячно инфляция увеличивалась на 0,1% и на данный момент составила 0,5%.
Всего за январь-июнь цены выросли на 2,1%. Отмечается, что инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития, которые прогнозировали инфляцию в размере 0,4%. Напомним, что год назад продукты были выше на 0,6%.
Темы роста цен на бензин в июне оставались достаточно высокими — 2,1%, но замедлились по сравнению с майскими 5,6%. В общем в этом году бензин подорожал на 9,4%.
Напомним, что ранее сообщалось Минфин снизил прогнозный уровень инфляции в России до 3-4%. При этом прогноз по объему ВВП повышен с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей
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