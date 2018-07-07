Инфляция в России ускорилась до 0,5%

Росстат сообщил об ускорении инфляции в России . Так, с начала года ежемесячно инфляция увеличивалась на 0,1% и на данный момент составила 0,5%.

Всего за январь-июнь цены выросли на 2,1%. Отмечается, что инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития , которые прогнозировали инфляцию в размере 0,4%. Напомним, что год назад продукты были выше на 0,6%.

Темы роста цен на бензин в июне оставались достаточно высокими — 2,1%, но замедлились по сравнению с майскими 5,6%. В общем в этом году бензин подорожал на 9,4%.