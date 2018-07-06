В Марий Эл продолжается рост цен на бензин

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Марий Эл еженедельно проводят мониторинг цен на автомобильное топливо. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Напомним, принято решение о понижении с 1 июня акцизов на топливо — на три тысячи рублей (до 8,213 тысячи) от существующих ставок за тонну бензина и на две тысячи рублей (до 5,665 тысячи) за тонну дизельного топлива. Отмечается, что на бензин, не соответствующий пятому классу, акцизы сохранятся в размере 13,1 тысячи рублей за тонну.

На одной из ОЗС республики, принадлежащей к федеральной сети, отмечен наибольший рост цен на высокооктановое топливо марки АИ-95.

На автозаправочной станции на Кокшайском тракте за 20 дней цена на 95-й бензин выросла на 1 руб. 24 коп. (45 руб. 24 коп). Рост (около 30 копеек) стоимости 92-го бензина зафиксирован только на АЗС региональной компании на Сернурском тракте. Снижение стоимости бензина зафиксировано лишь на одной из десяти АЗС, которые проверили эксперты.

Отмечается, что цены в районах республики часто выше, чем в Йошкар-Оле

По предварительной оценке активистов московского отделения ОНФ, в целом цена дизельного топлива является достаточно высокой и за прошедший период не имеет существенной тенденции к изменению.