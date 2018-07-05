Канадцы бойкотируют товары из США

СМИ: канадцы ищут способы навредить экономике США

Канаде многие покупатели начали бойкотировать товары из США и отменять поездки в страну, сообщает CTV News.

Отмечается, что бойкот "для защиты чести Канады" начался из-за торговой войны президента США Дональда Трампа и его словесных нападок на премьер-министра Канады Джастина Трюдо . Уточняется, что Трамп в твиттере назвал поведение Трюдо после саммита G7 "нечестным" и "слабым". В свою очередь советник Трампа Питер Наварро заявил, что для Трюдо уготовано "особое место в аду", впоследствии он извинился за свои слова.

В твиттере пользователи используют хэштеги #BuyCanadian (#ПокупайКанадское), #BoycottUSProducts (#БойкотАмериканскимТоварам) и #BoycottUSA (#БойкотСША). Пользователи сети также советуются друг с другом о том, как защитить свою страну от действий администрации Трампа и ищут способы навредить американской экономике.

В июне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили торговые вопросы.