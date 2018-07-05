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Рада призвала ЕС остановить «Северный поток-2»
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Верховная рада призвала ЕС остановить строительство «Северного потока — 2» 

RT на русском 2 часа назад
Депутаты Верховной рады Украины призвали максимально использовать возможности украинской газотранспортной сети и остановить строительство «политически мотивированного» газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Большая часть депутатов Рады (233) поддержала проект постановления, в котором Украина призывает подтвердить её стратегическую роль как государства-транзитёра природного газа в Евросоюз.
«Ожидаем… принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток-2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», — говорится в постановлении.
Депутаты Рады также призвали ЕС разработать новую комплексную стратегию для поддержки страны на основе Европейского Плана для Украины.
Ранее в Госдуме ответили на опасения Киева по поводу строительства «Северного потока — 2».
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