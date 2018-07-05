Госдума одобрила новые налоги и пошлины в нефтянке

Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, которые опускают ставки акцизов на бензин пятого класса и на дизель с 1 июня, а также отменяют их плановое повышение с 1 июля. Закон в этой части будет иметь обратную силу.

Поправки, позволяющие легализовать уже состоявшееся снижение фискальной нагрузки на отрасль и стабилизировать розничные цены на АЗС, прошли вместе с законопроектом о введении налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Спустя три года обсуждений в профильных ведомствах он вступит в силу с 2019 года в пилотном режиме на четырех группах месторождений.

Законопроект об НДД также включает поправки, по которым увеличивается ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" на период сентября — декабря этого года, что позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов компании по итогам 2017 года. За счет этого бюджет получит более 70 миллирадов рублей дохода.

Кроме того, Госдума одобрила также в третьем чтении новые полномочия правительства по введению заградительной экспортной пошлины на светлые нефтепродукты (в том числе бензин, до 90 процентов от пошлины на нефть). Оно сможет этим воспользоваться при чрезмерном росте цен на заправках. Пошлины должны затруднить компаниям экспорт и повысить привлекательность поставок на внутренний рынок, а значит, снизить цены на топливо.

Также Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который перераспределяет зачисление доходов от уплаты акцизов в пользу региональных бюджетов. Это необходимо для компенсации региональным дорожным фондам падения доходов ввиду снижения ставок акцизов на топливо.

Низкий акциз — это пряник для нефтекомпаний, а вероятность введения заградительной пошлины — кнут

С 2019 года ставки акцизов вернутся к оговоренным ранее уровням, то есть вырастут в полтора раза от текущего. С февраля следующего года норматив зачисления доходов от акцизов также вернется в привычное соотношение — ближе к 50/50. По оценкам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова , низкий акциз — это пряник для нефтекомпаний, а вероятность введения заградительной пошлины — кнут, и система должна работать слаженно.

По оценкам Федеральной антимонопольной службы , скачка цен из-за роста ставок акцизов этой зимой не произойдет, так как у нефтекомпаний появится возможность получить отрицательный акциз. Это регламентируют поправки, принятые Госдумой 5 июля в первом чтении, о завершении большого налогового маневра. Обратный акциз получат перерабатывающие заводы, которые производят бензин пятого класса и дизель и поставляют на внутренний рынок более десяти процентов переработанного объема. Также на него смогут рассчитывать заводы, которые попали под западные санкции.

Эта льгота вводится из-за снижения постоянной экспортной пошлины с 30 процентов до нуля в течение ближайших шести лет и пропорционального повышения налога на НДПИ. Подобный маневр приведет к росту внутренних цен на нефть и нефтепродукты, поэтому и предусмотрена возможность обратного акциза. Наряду с ним ко второму чтению депутаты обсудят поправки, которые введут дополнительный, демпфирующий акциз (сглаживающий, или гасящий колебания) и логистический коэффициент к акцизу. Их будет вводить правительство на свое усмотрение.