«Справедливая Россия» предложила обсудить вопросы совершенствования пенсионной системы с народом

По его словам, оппозиция предупреждала, что новое Правительство может начать свою работу с непопулярных мер, но никто не ожидали, что они начнут с изменения пенсионной системы. «Наш народ готов терпеть очень долго, но он особенно нетерпим к несправедливости», — сказал депутат. Он подчеркнул, что при обсуждении вопросов совершенствования пенсионной системы Правительство не посоветовалось с общественностью. Это якобы возмутило народ.