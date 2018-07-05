«Справедливая Россия» предложила обсудить вопросы совершенствования пенсионной системы с народом 

Вопросы совершенствования пенсионной системы нужно обсудить с общественностью, заявил депутат фракции «Справедливая Россия» Николай Рыжак в рамках «часа заявлений» в Госдуме.
По его словам, оппозиция предупреждала, что новое Правительство может начать свою работу с непопулярных мер, но никто не ожидали, что они начнут с изменения пенсионной системы. «Наш народ готов терпеть очень долго, но он особенно нетерпим к несправедливости», — сказал депутат. Он подчеркнул, что при обсуждении вопросов совершенствования пенсионной системы Правительство не посоветовалось с общественностью. Это якобы возмутило народ.
Николай Рыжак заявил, что сравнивать Россию с Европой в этой области нельзя. Если пенсионеры из Южной Америки и Европы имеют возможность приехать на чемпионат мира по футболу, то россияне этого сделать не могут. Депутат предложил коллегам по Госдуме критически рассмотреть вопросы совершенствования пенсионной системы.