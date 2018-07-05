Китай не хочет начинать «торговую войну» первым

Китай не хочет становиться инициатором "торговой войны" с США , поэтому ответит только после вступления американских пошлин в силу, такое заявление сегодня сделало Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

"В соответствии с решением N5 Комиссии по тарифам Госсовета КНР от 2018 года, повышение пошлин на часть американских товаров последует за вступлением в силу повышенных пошлин на китайские товары в США", — приводит "Интерфакс" цитату из заявления ГТУ.

Это заявление было сделано еще и потому, что в СМИ появилась информация о том, что Китай якобы введет свои пошлины раньше из-за разницы во времени.

Напомним, США объявили ранее о ведении 25% пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $50 млрд с 00:00 часов 6 июля. Китай неоднократно заявлял, что это именно ответные меры. Вместе с тем, если бы Пекин вводил своим пошлины также в полночь 6 числа, то получилось бы, что именно китайцы действуют первыми, а это важный аргумент.

Как заявил в четверг представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, повышение Соединенными Штатами ввозных тарифов на товары китайского производства является ударом по системе мировой торговли и цепи международных поставок, сообщает "Интерфакс".

"Меры США являются, в целом, ударом по глобальным поставкам и стоимостной цепочке. Проще говоря, Соединенные Штаты открывают огонь по всему миру и по самим себе", — сказал чиновник на брифинге в ведомстве.

По словам Гао Фэна, Китай "не смирится с угрозами и шантажом, он будет решительно отстаивать принципы свободной торговли и механизм международных торговых связей".

Как было заявлено на брифинге, товары на сумму $20 млрд, подпадающие под американские пошлины, производятся в Китае иностранными компаниями, а товары американских фирм в Китае составляют их значительную долю.

На самом деле Китай уже начал ввел определенные меры противодействия американским пошлинам. И хотя Народный банк Китая утверждает, что не будет использовать юань в качестве инструмента ведения "торговой войны", валюта КНР уже очень сильно ослабла к доллару и практически перекрыла все экспортные потери китайских компаний.

Другой вопрос, что слишком стремительная девальвация юаня может нанести серьезный ущерб и самому Китаю, поэтому финансовый регулятор потается успокоить рынок, а возможно, даже провел интервенции. Впрочем, официально об этом не сообщалось.