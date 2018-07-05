Принят закон о введении нового налога в нефтянке

Госдума приняла закон о введении нового налога в нефтянке

Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, снижении акцизов на топливо и повышении НДПИ для "Газпрома"

Согласно документу, НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления этого налога станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее. Налоговая ставка НДД — 50%.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине. Третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 миллионов тонн). Четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.

На период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года законом увеличивается с 1,4022 до 2,055 повышающий коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы условного топлива при добыче газа и газового конденсата, которая учитывается при расчете НДПИ на газ для "Газпрома". Это позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов "Газпрома" по итогам 2017 года, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин . В итоге компания доплатит 72 миллиарда рублей, напоминал он.

Закон также предусматривает снижение с 1 июня акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также предлагается отказаться от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей. В результате акциз на бензин пятого класса с 1 июня снижается до 8,213 тысячи рублей за тонну с 11,213 тысячи рублей. Предполагается, что он останется на этом уровне до конца текущего года. При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, сохраняется в размере 13,1 тысячи за тонну. Акциз на дизтопливо снижается до 5,665 тысячи рублей за тонну с 7,665 тысячи рублей.