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Шахты на Украине остались без электричества
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Шахты на Украине остались без электричества из-за долгов 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Электроснабжение шахт госпредприятия «Волыньуголь» в Волынской области было прекращено из-за накопившихся долгов, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Волынец написал в Facebook, что в шахтах ГП «Волыньуголь» «в связи с задолженностью за свет» было отключено электричество, однако представители правительства не спешат решить эту проблему.
Глава независимого профсоюза горняков Украины сообщил также, что в четверг шахтеры со всей страны собираются у здания Верховной рады. Они требуют, чтобы власти выделили средства на поддержку государственного сектора угольной отрасли и погасили задолженности по зарплате.
Ранее на Украине горняки отказались подниматься из забоя шахты номер 10 «Нововолынская», требуя выплатить долги по зарплате за три месяца.
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