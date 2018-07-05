Шахты на Украине остались без электричества из-за долгов

Михаил Волынец. Электроснабжение шахт госпредприятия «Волыньуголь» в Волынской области было прекращено из-за накопившихся долгов, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины

Волынец написал в Facebook, что в шахтах ГП «Волыньуголь» «в связи с задолженностью за свет» было отключено электричество, однако представители правительства не спешат решить эту проблему.

Глава независимого профсоюза горняков Украины сообщил также, что в четверг шахтеры со всей страны собираются у здания Верховной рады . Они требуют, чтобы власти выделили средства на поддержку государственного сектора угольной отрасли и погасили задолженности по зарплате.

Ранее на Украине горняки отказались подниматься из забоя шахты номер 10 «Нововолынская», требуя выплатить долги по зарплате за три месяца.