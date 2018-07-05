В Пекине призвали ЕС к расширению сотрудничества

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером заявил, что Китай Евросоюз должны расширять сотрудничество и совместно противостоять вызову односторонности и протекционизма.

Как сообщает «Синьхуа», Ли Кэцян планирует обменяться мнением с европейскими партнёрами по поводу отношений ЕС с Китаем в ходе его предстоящей поездки в страны Европы.

Ли Кэцян отметил, что Китай твердо поддерживает интеграцию Европы и единый, стабильный и растущий Евросоюз.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Китаем будет способствовать более сбалансированному развитию ЕС и его интеграции.

В ответ Юнкер заявил, что предстоящий 20-й саммит ЕС-Китай будет способствовать многосторонности и свободной торговле. Стороны планируют провести переговоры по вопросам изменения климата, авиапромышленности, а также подписания двухстороннего инвестиционного договора между Китаем и ЕС.