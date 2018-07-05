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В Пекине призвали ЕС к расширению сотрудничества
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В Пекине призвали ЕС к расширению сотрудничества 

RT на русском 5 июля 2018
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером заявил, что Китай и Евросоюз должны расширять сотрудничество и совместно противостоять вызову односторонности и протекционизма.
Как сообщает «Синьхуа», Ли Кэцян планирует обменяться мнением с европейскими партнёрами по поводу отношений ЕС с Китаем в ходе его предстоящей поездки в страны Европы.
Ли Кэцян отметил, что Китай твердо поддерживает интеграцию Европы и единый, стабильный и растущий Евросоюз.
Он подчеркнул, что сотрудничество с Китаем будет способствовать более сбалансированному развитию ЕС и его интеграции.
В ответ Юнкер заявил, что предстоящий 20-й саммит ЕС-Китай будет способствовать многосторонности и свободной торговле. Стороны планируют провести переговоры по вопросам изменения климата, авиапромышленности, а также подписания двухстороннего инвестиционного договора между Китаем и ЕС.
Ранее Франция и Китай подписали соглашение в различных сферах сотрудничества на общую сумму около $20 млрд
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