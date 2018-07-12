США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп 11 июля заявил, что Германия попала под полный контроль России из-за поставок газа. Американский лидер считает ситуацию совершенно неприемлемой: ФРГ платит миллиарды долларов за российское топливо и даже собирается построить для него новый трубопровод — "Северный поток-2". В то же самое время Соединенные Штаты обязаны защищать ее как союзника по НАТО , тратя на оборону намного больше немецких властей. По словам Трампа, "трубопроводные доллары в Россию неприемлемы".

США требуют от стран Европы прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и угрожают санкциями тем, кто не подчинится требованиям. Вместо российского газа США предлагают собственный СПГ и строительство регазификационных терминалов в европейских странах.

"США выступают против проекта "Северный поток-2". Мы не комментируем возможные будущие санкции, но мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций", — сказано в заявлении Госдепа.

По мнению российской стороны, заявления президента США по поводу газопровода "Северный поток-2" являются проявлением недобросовестной конкуренции. Американский лидер пытается заставить Европу покупать СПГ из США. При этом он дороже российского трубопроводного газа. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Мы неоднократно говорили, что на протяжении многих десятилетий Россия подтверждала и подтверждает до сих пор, что она является надежным гарантом энергетической безопасности Европы, ибо до сих пор ни один источник не продемонстрировал большую надежность и стабильность, чем поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого, поступательного развития экономики европейского континента", — подчеркнул Песков.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", США будет довольно сложно из-за особенностей собственного законодательства. Существует ряд рисков, но они — маловероятны и действия Соединенных Штатов могут быть оспорены. Европа прекрасно осознает важность проекта, а важнейший игрок — Германия — получит в случае его реализации особый статус, поступиться которым вряд ли захочет.

Санкции вводить не за что

Эксперт по нефти и газу Финансового университета Игорь Юшков считает, что Трамп пытается продвинуть американский СПГ на европейский рынок, но делает это довольно странно.

"Он говорит, что Германия недоплачивает в бюджет НАТО. Но если она будет покупать американский газ, то у нее будет еще меньше денег, поскольку американский СПГ еще дороже. И непонятно, при чем здесь поставки через "Северный поток-2". В ФРГ газ идет и без него. Он просто повышает надежность газоснабжения. Через Украину неизвестно, какие объемы можно будет прокачивать. И они ухудшают условия работы", — сказал эксперт.

Главный вопрос, по мнению Юшкова — какие санкции могут быть введены против компаний, которые, помимо "Газпрома" , участвуют в проекте "Северный поток-2".

"Это — пять европейских компаний, применить санкции против которых будет достаточно сложно. Американские конгрессмены в августе 2017 года приняли закон о том, какие санкции президент США может ввести против России. И там написано, что против нового российского газопровода в Европу может быть введен запрет на кредитование этих проектов и запрет на оказание услуг. Это, по сути, все, что они могут предпринять", — пояснил он.

Но "Северный поток-2" уже строится на территории Германии, подчеркнул эксперт. Все необходимые средства европейцы уже перечислили в 2017 году. Штрафовать их за нарушение еще не принятых санкций было бы странно.

"Американцы угрожают ретроспективными санкциями. Германия в 2017 году выделила "Газпрому" деньги, а в 2018-м их за это оштрафовали, поскольку ввели санкции. Вот это довольно странно, и по этому поводу европейцы могут судиться", — пояснил Юшков.

Существующие риски

Самый большой риск в данной ситуации, по словам эксперта, приходится на запрет на оказание услуг. В случае "Северного потока-2" речь может идти об аренде судов-трубоукладчиков.

""Газпром" в прошлом году подписал контракт на аренду судов-трубоукладчиков у швейцарской компании. Само оказание услуг будет в 2018-2019 годах — пойдет судно, которое будет укладывать трубу по дну Балтийского моря. Вот это, наверное, самый рисковый сегмент", — подчеркнул Юшков.

По словам эксперта, непонятно почему американцы не вводят санкции, если они так уверены в их неизбежности. Соединенные Штаты постоянно пытаются бороться с "Северным потоком-2" чужими руками.

"То они что-то заставляют делать Польшу, то Данию заставили принять закон о том, что они должны рассматривать закон о прокладке трубы в их акватории и с точки зрения экологии, и с точки зрения национальных интересов. Из-за этого датчане до сих пор не могут нам выдать разрешения. И отказ при этом не дают", — сказал Юшков.

Однако, добавил эксперт, если не брать в расчет ситуацию с судами-трубоукладчиками, то США уже опоздали со своими санкциями. Определенные риски имеются, но "Северный поток-2" скорее будет реализован, чем отменен. В настоящее время никаких санкций против проекта нового газопровода нет.

"За что они собираются штрафовать европейские компании, если они приняли санкции, но не ввели их в действие? Конгрессмены дали возможность применять санкции президенту. Но он ничего не применяет", — резюмировал Юшков.

"Северный поток — 2" слишком важен для Европы

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов не очень верит в возможность введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". При этом он оговорился, что в меняющейся международной ситуации такой поворот событий нельзя исключать полностью.

"Не возьмусь предсказывать. В наше непростое время с проектами, связанными с газопроводами из Российской Федерации в Европу может быть всякое — выходящее за рамки привычной деловой логики. Но если исходить из привычных рисков, то надо заметить, что существующая законодательная база в США дает возможность вводить санкции против европейских компаний только по согласованию с самими европейскими партнерами", — подчеркнул Фролов.

По словам эксперта, трудно представить себе, что Германия, Австрия или Италия согласятся на введение санкций против своих же компаний только на основании запрета на реализацию "Северного потока-2". Заставить европейских партнеров учесть позицию США теоретически можно было бы, но в данном случае речь идет о важнейшем проекте.

"Понятно, что это является лишь частью глобального процесса, в котором задействованы и США, и Китай, и Евросоюз, и Россия. Соединенные Штаты пытаются удержать и расширить свое влияние в мире. Они видят угрозу со стороны КНР, развивающей проекты с Европой, со стороны России, развивающей проекты фундаментального характера. Поэтому и предпринимаются подобные шаги. Пока еще только в дипломатической плоскости", — подчеркнул эксперт.

"Северный поток-2", являющийся частью глобальных российских проектов, имеет большое значение, считает Фролов. Он — гарантия для потребителей российского газа в надежности поставок в ближайшие десятилетия. Проект сводит к минимуму риски, связанные с разваливающейся газотранспортной системой Украины.

"И все прекрасно понимают сложившуюся ситуацию уже с первой половины 2000-х годов. Уже тогда начали разрабатываться похожие проекты", — напомнил Фролов.

Энергоэффективность "серверного коридора" поставок газа намного выше, добавил эксперт. Он на 1,5-2 тысячи километров короче, в нем будет задействовано новое оборудование.

"Энергии для транспортировки газа на этом коридоре тратится значительно меньше, что также создает дополнительную выгоду. Понимая все это, заставить Германию отказаться от реализации "Северного потока-2" будет очень тяжело", — сказал Фролов.

Статус Германии и поворотная точка

Эксперт также напомнил, что Германия получает дополнительные преференции от проекта — после введения в строй нового газопровода она станет крупнейшим газотранспортным и распределительным узлом Европы. Уровень ее станет выше британской или голландской площадок, которые сейчас являются основными с точки зрения ценообразования и торговли газом. Кроме того, Германия получит транзитные платежи. Она уже сейчас получает заказы для своих предприятий.

"Статус, положение будущей Германии, включая дешевый газ, надежность газоснабжения, возрастут неимоверно. Также вырастет энергобезопасность ее ближайших соседей. Например — Австрии, которая тоже кровно заинтересована в реализации этого проекта. В связи с этим, трудно себе представить, что США удастся прогнуть эти страны и заставить их плясать под свою дудку", — пояснил эксперт.

Фролов считает, что если Соединенные Штаты решатся на введение санкций против компаний-участников проекта "Северный поток-2", это станет поворотной точкой в отношениях США и Европы.