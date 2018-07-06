Отток капитала с фондового рынка России замедлился

Отток капитала с фондового и долгового рынка России через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции и облигации) составил с 28 июня по 4 июля $80 млн против $200 млн неделей ранее, отмечено в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова

При этом отток капитала из российских акций через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции) составил порядка $40 млн против $80 млн неделей ранее. Между тем фонды, инвестирующие только в российские акции, вторую неделю подряд отмечают приток капитала в размере $40 млн против $80 млн неделей ранее.

По итогам недели, завершившейся 4 июля, из облигаций России через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации России) вывели $40 млн против $120 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, отмечен приток $10 млн