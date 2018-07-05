Оценен экономический эффект от пенсионной реформы

Оценен экономический эффект от повышения пенсионного возраста

Эксперты Альфа-банка подсчитали, что чистый экономический эффект от пенсионной реформы для бюджета может составить около 100 миллиардов рублей к 2024 году. Об этом сообщает РБК.

Так, Пенсионный фонд России (ПФР) сможет экономить после повышения пенсионного возраста порядка 800 миллиардов рублей в год, из них 700 миллиардов, как предполагается, уйдут на увеличение размера пенсий.

Кроме того, ожидается, что повышение пенсионного возраста увеличит трудоспособное население на 1,6 миллиона человек. Аналитики Альфа-банка считают непопулярную меру неизбежной, поскольку дефицит ПФР растет, представляя риск для бюджета страны.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон об изменении параметров бюджета ПФР на 2018 год. Согласно новым поправкам, доходы фонда в 2018 году сократятся на 66,8 миллиарда рублей и составят 8,266 триллиона рублей. При этом расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 миллиарда рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 года, до 8,532 триллиона рублей.

Согласно планам правительства, пенсионный возраст будут поднимать поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Начало реформы намечено на 2019 год.