За что зарубежные фармкомпании платят миллиарды российским врачам?

За что зарубежные фармкомпании платят российским врачам?

Согласно отчетам за 2017 год, всего фармпроизводители потратили на медиков из России более 3 млрд рублей. При этом детально расписаны более 500 млн рублей выплат. За какие услуги ушли остальные — неизвестно

Зарубежные фармкомпании заплатили российским врачам и организациям здравоохранения более 3 млрд рублей. Такие цифры содержатся в прошлогодних отчетах 36 международных концернов.

При этом детально расписаны выплаты только восьми тысячам врачей — вместе, как подсчитал РБК , они получили больше полумиллиарда. При этом 25 докторов, восемь из которых кардиологи, получили от фармацевтов свыше миллиона каждый. За что приплачивают производители лекарств?

Николай Беспалов директор по развитию аналитической компании RNC-Рharma:

«Выплаты могут носить самый разный характер: и официальный, и неофициальный. Как правило, официальные выплаты связаны со всевозможными консультационными услугами, которые специалисты могут оказывать фармкомпаниям, а также за услуги по проведению неких научных мероприятий и всевозможных конференций, ну, и профильным каким-то проблематикам. Но, естественно, есть целый пласт платежей, который связан с проведением всевозможных клинических исследований. Естественно, нужно понимать, что есть некоторое количество серых платежей, которые направлены просто на продвижение интересов той или иной фармкомпании. Это может быть и поддержка в отношении общения с представителями государства, с чиновниками разных уровней, а может быть направлено непосредственно на потребителя, то есть фактически это некие стимулирующие выплаты за назначение того или иного продукта».

Выплаты врачам со стороны фармпроизводителей в России запрещены с 2011 года законом «Об основах охраны здоровья граждан». Однако ограничения не касаются участия в семинарах, круглых столах, научных конференциях и других подобных мероприятиях. Также фармкомпании имеют право взаимодействовать с врачами для подготовки совместных научных работ и исследований. Комментарий врача-эндокринолога Елены Бирюковой

— Такие серьезные компании делают достаточно прозрачно, потому что они под большим фармконтролем.

— С вами пытались связываться какие-то фармкомпании, предлагать сотрудничество?

— Ну, в свое время да, конечно. Но это же обычные мероприятия обучающие какие-то. Естественно, ты даешь информацию по теме какой-то, либо по заболеванию, лечению с упоминанием препаратов каких-то. Но бывают ситуации, когда вообще нет альтернативы препаратам. Потом, до определенного момента это было едва ли не единственным источником информации об этом мероприятии. Это сейчас вот все эти непрерывные обучения, есть, где взять информацию, куда-то сходить, послушать. В какой-то период с этим было не так просто. Ну, прочитали они лекции докторам, если думающий доктор, он все равно для себя делает вывод. А если доктор нацелен только на коммерческую составляющую, он все равно найдет себе источник, ему не нужно ничего читать, он все равно БАДами будет заниматься. Мы сейчас даже рецепты обязаны выписывать по действующему веществу, а не по коммерческому названию. Дальше в аптеке уже предлагают: вот это вещество бывает такой марки, вот за такую цену, вот такой фирмы за такую цену. Вот там уже на этом этапе включается коммерческий интерес провизора или фармацевта, который находится на проценте от продажи. Ему выгоднее продать более дорогой препарат, а не более эффективный.

Зарубежные фармпроизводители предоставляют данные о выплатах российским врачам третий год. Это требование Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций. Самой щедрой из списка оказалась французская Ipsen — она перечислила более 450 млн руб. Наименьшие суммы, согласно расчетам РБК, выплатили британская GSK и американская Celgene: примерно по 2 млн рублей каждая.

Сами медработники заявляют, что основная часть гонораров уходит на перелеты и проживание. За участие в конференции или за лекцию они получают в среднем по 20 тысяч рублей. Кстати, от отечественных производителей медицинских продуктов публиковать подобные отчеты никто не требует. Поэтому объемы их выплат врачам неизвестны.