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Россия снова вошла в пятерку самых работающих стран
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Россия второй год подряд вошла в пятерку самых работающих стран 

RB.ru 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Россия второй год подряд заняла в пятерку самых работающих государств. При этом по эффективности труда страна неизменно остается в нижней части рейтинга. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В 2017 году средний россиянин провел за работой 1980 часов. Больше, чем в России в прошлом году работали только в Мексике (2257 часов), Коста-Рике (2179), Южной Корее (2024) и Греции (2018).
В 2016 году Россия впервые вошла в топ-5 стран по продолжительности рабочего времени, хотя тогда этот показатель был на шесть часов ниже — 1974 часа.
Отмечается, что это первый рост времени работы с 2014 года. Тогда показатель вырос по сравнению с 2013 годом на пять часов и составил 1985 часов.
При этом производительность труда в России в определении ОЭСР сильно отстает от ведущих стран. Для сравнения эксперты ОЭСР используют показатель качества трудовых доходов, который подразумевает суммарный почасовой заработок в долларах и учитывает степень равномерности распределения доходов среди населения.
Согласно данным ОЭСР, по качеству трудовых доходов Россия занимает 9 место с конца с показателем $4,1. Хуже показатели, например, у остальных стран БРИКС. В среднем же по ОЭСР показатель составляет $16,8.
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