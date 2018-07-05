Россия снова вошла в пятерку самых работающих стран

Россия второй год подряд вошла в пятерку самых работающих стран

В 2016 году Россия впервые вошла в топ-5 стран по продолжительности рабочего времени, хотя тогда этот показатель был на шесть часов ниже — 1974 часа.

Отмечается, что это первый рост времени работы с 2014 года. Тогда показатель вырос по сравнению с 2013 годом на пять часов и составил 1985 часов.

При этом производительность труда в России в определении ОЭСР сильно отстает от ведущих стран. Для сравнения эксперты ОЭСР используют показатель качества трудовых доходов, который подразумевает суммарный почасовой заработок в долларах и учитывает степень равномерности распределения доходов среди населения.