МВФ снизил прогноз роста ВВП Германии на 2018 год

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Германии на 2018 год до 2,2%, заявив, что рост протекционизма и угроза "жесткого" Brexit подвергли крупнейшую экономику Европы значительным краткосрочным рискам. Об этом сообщает агентство Reuters.

В апреле фонд ожидал роста на 2,5% в этом году.

Прогноз роста ВВП Германии на 2019 год повышен с 2% до 2,1%.

"Краткосрочные риски существенны, поскольку значительный рост глобального протекционизма, жесткий Brexit или переоценка суверенного риска в еврозоне, приводящая к возобновлению финансового стресса, могут повлиять на экспорт и инвестиции Германии", — отмечают в МВФ.

Фонд приветствовал планы нового коалиционного правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель по привлечению государственных инвестиций и поддержке долгосрочного роста. Тем не менее эксперты фонда считают, что Берлин может сделать больше.

Учитывая быстрое старение населения Германии, МВФ рекомендовал еще больше увеличивать государственные инвестиции в инфраструктуру и образование, а также создавать дополнительные стимулы для частных инвестиций.

"Такие меры будут способствовать росту производительности, дальнейшему подъему долгосрочного производства и сокращению большого профицита текущего счета Германии", — отметил МВФ.

Профицит сократился до 8% ВВП в прошлом году с 8,5% в 2016 году, но, как ожидается, снова вырастет до 8,3% в этом году, заявил МВФ.

Как сообщали "Вести. Экономика", индекс доверия предпринимателей Германии к экономике страны возобновил снижение в июне, поскольку торговые риски возросли, а экономические данные оставались неоднозначными.

Индикатор деловых настроений, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, снизился до 101,8 пункта и оказался на минимуме с мая 2017 года.

Китаем. Показатель снижался в течение шести из последних семи месяцев. Последнее падение произошло на фоне обострения торговой напряженности между США

Активность снизилась в производственном секторе, сфере услуг, торговле и строительстве. Это стало новым признаком того, что крупнейшая экономика Европы охлаждается после бума в прошлом году.