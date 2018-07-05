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«США открывают огонь по всему миру»
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Бомба под доходы россиян: что разгонит цены

В Китае заявили, что США открывают огонь по всему миру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Введение повышенных пошлин США станет ударом по глобальным производственным цепочкам, выстрелом по всему миру и по самим США, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Действия США по существу наносят удар по глобальным производственным цепочкам. США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе", — заявил на брифинге Гао Фэн.
Он подчеркнул, что "очевидно, что если США введут таможенные пошлины, то эти пошлины на самом деле будут касаться китайских компаний и компаний других стран, в том числе предприятий с американским капиталом".
США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.
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