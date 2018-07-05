Кремль открестился от проработки пенсионной реформы

Представитель Кремля уточнил, что вся экспертная проработка ведется в «диагонали парламента и правительства».

Песков также отметил, что в четверг на совещании по экономическим вопросам тема пенсионной реформы не заявлена.

18 июня пресс-секретарь президента заявил, что не стоит интересоваться позицией Владимира Путина по вопросу пенсионного законодательства до тех пор, пока инициатива кабмина не примет «окончательных очертаний».

Ранее Песков отмечал, что повышение пенсионного возраста продиктовано серьезными демографическими изменениями, которые произошли в стране в последние годы.