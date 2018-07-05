Иран пригрозил блокировкой поставок нефти

Иран грозит заблокировать поставки нефти из Персидского залива

Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив, если США перекроют экспорт иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу Young Journalist Club (YJC).

"Если они хотят остановить экспорт иранской нефти, мы не допустим, чтобы через Ормузский пролив проходили какие-либо поставки нефти", — заявил Коусари.

Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы. Ирану принадлежит северное побережье пролива.

20% мировой нефти транспортируется из Персидского залива через Ормузский пролив, и мир нуждается в этой нефти, сказал Коусари. Он подчеркнул, что любые враждебные действия со стороны США будут им дорого стоить.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в отношении покупателей иранской нефти будут применяться санкции начиная с ноября.

Как сообщали "Вести. Экономика", Иран решил позволить частным компаниям экспортировать нефть в рамках стратегии противодействия американским санкциям.

"Иранская сырая нефть будет предлагаться на бирже, и частный сектор может экспортировать ее прозрачным способом, — заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. — Мы хотим помешать попыткам Америки… остановить экспорт нефти из Ирана".

Между тем, министр нефти Ирана Бижан Зангане направил ОПЕК письмо с просьбой к ее членам придерживаться достигнутой в прошлом месяце договоренности о коллективном увеличении добычи и "воздерживаться от любых односторонних мер", которые могут подорвать единство группы.