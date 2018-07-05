Иран пригрозил блокировкой поставок нефти

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Иран грозит заблокировать поставки нефти из Персидского залива 

Вести Экономика 5 июля 2018
Фото: EPA
Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив, если США перекроют экспорт иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу Young Journalist Club (YJC).
"Если они хотят остановить экспорт иранской нефти, мы не допустим, чтобы через Ормузский пролив проходили какие-либо поставки нефти", — заявил Коусари.
Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы. Ирану принадлежит северное побережье пролива.
20% мировой нефти транспортируется из Персидского залива через Ормузский пролив, и мир нуждается в этой нефти, сказал Коусари. Он подчеркнул, что любые враждебные действия со стороны США будут им дорого стоить.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в отношении покупателей иранской нефти будут применяться санкции начиная с ноября.
Как сообщали "Вести. Экономика", Иран решил позволить частным компаниям экспортировать нефть в рамках стратегии противодействия американским санкциям.
"Иранская сырая нефть будет предлагаться на бирже, и частный сектор может экспортировать ее прозрачным способом, — заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. — Мы хотим помешать попыткам Америки… остановить экспорт нефти из Ирана".
Между тем, министр нефти Ирана Бижан Зангане направил ОПЕК письмо с просьбой к ее членам придерживаться достигнутой в прошлом месяце договоренности о коллективном увеличении добычи и "воздерживаться от любых односторонних мер", которые могут подорвать единство группы.
Ссылаясь на сообщения о том, что Саудовская Аравия может увеличить экспорт, чтобы заменить иранскую нефть на мировых рынках, Джахангири заявил: "Любой, кто попытается забрать [долю] Ирана на рынке нефти, совершит большое предательство против Ирана и однажды заплатит за это".
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