Украина похвасталась крупным взысканием с «Газпрома»

Украина отчиталась о взыскании с «Газпрома» 100 миллионов гривен

Украина взыскала с российского "Газпрома" более 100 миллионов гривен (240 миллионов рублей) в пользу государства в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы уже взыскали более 100 млн грн с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн (1,4 миллиарда рублей — Прим.ред.)", — написал он.

Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Министр добавил, что сейчас идут переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 миллиардов гривен (412,8 миллиарда рублей).

Решение арбитража

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.