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Пошлины США дорого обойдутся Южной Корее
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СМИ: импортные пошлины США будут стоить Южной Корее $2,4 млрд 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Пошлины США на импорт стали, стиральных машин и солнечных батарей из Южной Кореи будут стоить этой стране более $2,4 млрд Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на финансовый доклад правительства страны.
Новые пошлины США в размере 70% от средних за 2015-2017 годы могут также привести к сокращению почти 16 тыс. рабочих мест. Согласно докладу, индустрия производства стиральных машин потеряет $760 млн и более 8 тыс. 100 рабочих мест, а производители солнечных батарей — $470 млн и около 1,3 тыс. рабочих мест соответственно.
Ранее Южная Корея подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос о проведении двусторонних консультаций с США по вопросу о введенных Вашингтоном в январе пошлинах на импорт стиральных машин и элементов солнечных батарей. Президент США Дональд Трамп в конце января ввел на четыре года таможенные пошлины на ввозимые в страну в основном из Азии солнечные панели и стиральные машины. По мнению южнокорейской стороны, этот шаг противоречит нормам ВТО. В апреле власти Южной Кореи заявили о планах приостановки действия льготных тарифов на ввоз в США ряда категорий товаров на сумму в $480 млн в ответ на пошлины на стиральные машины и солнечные батареи.
Новые пошлины США в первую очередь касаются южнокорейских концернов LG Electronics и Samsung Electronics.
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