Эксперты ждут повторения глобального кризиса

Эксперты ждут повторения кризиса 1998 года

Финансовый кризис 1998 года может повториться, предупредил Bank of America . Текущее состояние глобальных рынков напоминают банку ситуацию 20-летней давности. Среди схожих трендов устойчивый рост экономики в США , сглаживание кривой доходности облигаций и сокращающиеся рынки развивающихся стран.

Тогда все началось в 1997 году с девальвации тайского бата, которая поначалу считалась локализованным валютным кризисом. Но вскоре «эпидемия» распространилась на другие emerging markets, а кульминацией стал дефолт 1998 года в России

Сегодня рынок облигаций приближается к минимуму с конца 1990-х годов и при этом акции высокотехнологичных компаний растут. Таким образом, мир оказался в таком же сжимающемся кольце, как и 20 лет назад, предупреждают в организации.

В то же время, аналитики банка признают, что совпадение все же не полное. Так, снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и вызвано не столько слабостью их собственных экономик, сколько укреплением доллара на фоне усиления США. При этом ожидается, что к 2020 году азиатские экономики вырастут на 6%, и в целом они выглядят намного более устойчивыми, чем в тот печальный период, напоминает Bloomberg

Атмосфера сгущается

Опасения нового глобального кризиса нарастают. На днях партнер финансовой консалтинговой компании Porta Advisors Бит Уитманн заявил о том, что риск мировой рецессии в 2019 году существенно вырос.

«Мир переживает период нормализации монетарной политики, эскалацию торговых противоречий, Брекзит. Все это приводит к утрате доверия инвесторов. Я имею в виду реальное экономическое доверие», — цитирует его слова Profinance.ru.

В мае известный финансист Джордж Сорос также увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков. Одновременно он обратил внимание и на глубокую трещину в отношениях ЕС и США. Распад этого трансатлантического альянса неизбежно вызовет сбои во всей глобальной экономике, уверен миллиардер.

Месяцем ранее аналогичный прогноз давал и Всемирный банк . Его эксперты отмечали, что в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет — именно столько прошло с последнего мирового кризиса в 2008 году. И еще в марте некоторые зарубежные аналитики заметили признаки перегрева в мировой экономике, который также может обернуться новым спадом.

Он будет другим

Глобальный кризис, теоретически, возможен, но причины для рецессии сегодня совсем иные, нежели в 1998 году, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . По его мнению, к этому может привести торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп со всеми соседями. Для России это чревато, в первую очередь, падением цен на сырье. Они неизбежно пойдут вниз, если мировая торговля будет стагнировать или даже падать, а Китай — крупнейший потребитель всех ресурсов от металлов до нефти — сократит их закупку.

«Но я не очень в это верю. Все-таки пока Трамп больше угрожает, чем реально что-то предпринимает. Пока риск нового мирового кризиса я вижу как средний», — сказал эксперт «Ридусу»

По его словам, никаких крупных диспропорцией в коммерческом секторе сейчас не наблюдается. Да, есть проблема с долговой нагрузкой ряда стран, в первую очередь, США, чей госдолг уже перевалил за 20 трлн долларов.

«Но это все пока можно тянуть, конечно, не бесконечно, но достаточно долго. Особенно это можно тянуть до тех пор, пока идет экономический рост. Разумеется, где-то порвется. Рвется там, где тонко. Но непонятно, где это будет. Возможно, Китай, или какая-то страна, у которой большой дефицит, торговый и платежный, с Америкой и с Европой», — отмечает аналитик.

Тревожный признак он видит в падении цен на металлы. Однако нефть держится довольно крепко. Вот если и она пойдет на снижение, это станет сигналом о том, что торговая война разворачивается. Тогда надо напрягаться.

Но даже если сейчас цены на нефть заметно упадут, все равно отскок будет быстрый, уверен Вязовский. Население планеты растет, и мир все равно будет сильно нуждаться в энергоносителях, поэтому сейчас кризиса в этом области случиться не может. Кроме того, растет напряженность вокруг Ирана . И перспективы серьезного сокращения поставок нефти в случае повторных санкций против исламской республики компенсируют риски снижения спроса из-за торговых войн.

Фактор Трампа

Несколько иной точки зрения придерживается директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . Он считает, что повышение ставки ФРС , бегство капитала с развивающихся рынков и укрепление доллара вполне может послужить спусковым крючком для кризиса. Впрочем, и торговые войны будут этому способствовать, согласен эксперт.

Он пояснял ранее «Ридусу», что до прихода Трампа в Белый дом всех устраивала та система глобализации, которая сложилась примерно в конце 1990-х годов. Американцы выступали основным акционером глобальной экономики, но были еще и миноритарии, плюс соблюдались правила приличия.

«То есть основной акционер одеяло на себя в целом не тянул. А сейчас у нас непредсказуемый американский президент. Ему нужен то слабый, то сильный доллар. Возводятся торговые барьеры. С КНДР и Россией все понятно, но с партнерами своими по западному миру так нельзя», — предупредил аналитик.

Следствием такой политики может стать распад глобальной экономики на несколько валютных зон, считает он. Зона евро уже есть, к ней добавится зона для Канады , США и Мексики , зона Евразийского союза Беларусь , Россия, Казахстан ), азиатская зона с китайским юанем и т. д. При этом Трамп только обрадуется кризису как возможности разрушить нынешнюю систему, которая ему очень не нравится.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин , в свою очередь, отметил, что некоторые условия для нового кризиса сейчас действительно есть, но говорить о неизбежности глобальной рецессии все-таки преждевременно.

Глобальный кризис обычно приходит именно в тот момент, когда ведущие страны находятся в хорошем состоянии, напомнил эксперт. И чем дольше продолжается это хорошее состояние, чем ниже безработица, чем больше рисков берут на себя банки и инвесторы, тем менее устойчива система. То есть все рынки должны быть перегреты. Но сейчас, по мнению аналитика, признаки перегрева наблюдаются лишь в отдельных странах. А в таких условиях экономика может замедлиться, но падать ей просто не с чего.