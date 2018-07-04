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Евросоюз отложил перевод Молдавии первого транша
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Евросоюз отложил перевод Молдавии первого транша 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Philippe Huguen
Европейская комиссия отложила перевод Молдавии первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, сообщила в среду Делегация ЕС в Молдавии на своей странице в Facebook.
В ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдавии Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении Евросоюзом Кишиневу макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.
"Проверка Комиссии, проведенная вместе с Европейской службой внешних дел, показала, что политические условия не были выполнены. Эта проверка проводилась на базе последних политических событий в Республике Молдова, в частности, было принято во внимание решение Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева, поэтому перевод первого транша из актуальной программы Макрофинансовой помощи был отложен", — говорится в сообщении Делегации ЕС в Молдавии со ссылкой на Еврокомиссию.
За выполнением условий, поставленных перед Молдавией, следят Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.
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