Потребительские цены в России в мае выросли на 2,3%

Потребительские цены в России в июне 2018 года выросли на 2,3% в годовом выражении, сообщает Росстат . По сравнению с маем цены увеличились на 0,5%, с начала года — на 2,1%.

«В июне в 25 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Еврейской автономной области — 1,0% (в результате увеличения цен на услуги на 2,7%)», — отмечается в сообщении.

Москве и Санкт-Петербурге инфляция в июне составила 0,7% и 0,4% соответственно.

Как отмечает Росстат, в июне более всего выросли цены на сахар-песок, рост цен на этот продукт отмечался в большинстве регионов России. Лидерами по этому показателю стали Рязанская и Орловская области, где цены на сахар выросли на 14,4% и 10,9% соответственно.

В группе плодоовощной продукции подорожали морковь, белокочанная капуста и свекла — на 19%-23%, репчатый лук — на 11,1%, картофель, яблоки и лимоны — на 4,4%-5,9%. В то же время снизились цены на огурцы и помидоры — на 25,5% и 23,9% соответственно, бананы — на 3,4%, чеснок — на 3,1%, апельсины — на 1,7% и виноград — на 1,6%.