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Потребительские цены в России в мае выросли на 2,3%
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Потребительские цены в России в мае выросли на 2,3% 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: © Depositphotos / gregorylee
Потребительские цены в России в июне 2018 года выросли на 2,3% в годовом выражении, сообщает Росстат. По сравнению с маем цены увеличились на 0,5%, с начала года — на 2,1%.
«В июне в 25 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Еврейской автономной области — 1,0% (в результате увеличения цен на услуги на 2,7%)», — отмечается в сообщении.
В Москве и Санкт-Петербурге инфляция в июне составила 0,7% и 0,4% соответственно.
Как отмечает Росстат, в июне более всего выросли цены на сахар-песок, рост цен на этот продукт отмечался в большинстве регионов России. Лидерами по этому показателю стали Рязанская и Орловская области, где цены на сахар выросли на 14,4% и 10,9% соответственно.
В группе плодоовощной продукции подорожали морковь, белокочанная капуста и свекла — на 19%-23%, репчатый лук — на 11,1%, картофель, яблоки и лимоны — на 4,4%-5,9%. В то же время снизились цены на огурцы и помидоры — на 25,5% и 23,9% соответственно, бананы — на 3,4%, чеснок — на 3,1%, апельсины — на 1,7% и виноград — на 1,6%.
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