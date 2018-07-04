«Сложный год»: реальные доходы уйдут в минус

В ближайшие годы россияне смогут в полной мере почувствовать на себе последние инициативы правительства. Следующий год будет «сложным», прогнозируют в Минэкономразвития . Повышение НДС привет к всплеску инфляции — в 2019 году она превысит таргет ЦБ в 4%. Рост реальных зарплат так и вовсе составит менее 1%. Эксперты соглашаются, что в первом квартале следующего года реальные доходы населения действительно могут уйти в минус.

Из-за запланированного повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году инфляция ускорится уже в этом году. Законопроект о повышении НДС был принят накануне в первом чтении в Госдуме . Как пишет Минэкономразвития в «Картине экономики», опубликованной на сайте, повышение НДС приведет к росту инфляционных ожиданий уже в этом году и потреблению населением впрок товаров длительного пользования.

«Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76%. Соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п», — пишет Минэкономразвития.

Центробанк ранее также отмечал, что инфляция может вырасти уже в этом году из-за повышения НДС, однако суммарный эффект от этой нормы на рост цен регулятор оценивал ниже — в 1 п.п.

Инфляция, по прогнозу министерства, ускорится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 2018 года. В 2019 году так и вовсе будет превышен таргет ЦБ в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция к концу 2019 года достигнет 4,3%. А вот в 2020 году рост цен замедлится до 3,8%.

При этом обновило министерство также и прогнозы относительно роста российской экономики.

«Следующий̆ год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики», — предупреждают в министерстве.

Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, хотя раньше прогнозировался рост на уровне 2,2%.

В следующем году экономический рост ожидается так и вовсе на уровне 1,4%. Темп роста ВВП ко второму кварталу 2019 года может опуститься ниже 1% к аналогичному периоду 2018 года.

В министерстве поясняют, что это произойдет из-за замедления роста зарплат. В 2018 году зарплаты росли слишком быстро, и в следующем году этот рост замедлится, прогнозируют в Минэкономразвития. В 2018 году правительством были проиндексированы до целевого уровня оплата труда работников соцсферы, а также МРОТ был поднят до прожиточного минимума. Кроме того, в 2019 году индексация другим категориям работников бюджетной сферы будет проведена не с 1 января, а с 1 октября.

«Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных зарплат в частном секторе с темпом роста производительности труда», — прогнозируют в Минэкономразвития.

В результате темп роста реальных зарплат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году. Одновременно сократится и конечное потребление домашних хозяйств с 3,5% до 2,6% год к году в 2019 году.

Кроме того, к замедлению роста ВВП приведет возможный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте налоговой нагрузки, констатирует министерство.

Впрочем, в дальнейшем ситуация улучшится. Так, по прогнозу министерства, в 2020 году рост ВВП составит 2%, а в 2021 году уже 3,1%.

Разогреть экономику поможет обсуждаемое повышение пенсионного возраста россиян. Пенсионный возраст в России для мужчин и женщин составляет сейчас 60 и 55 лет соответственно. Однако согласно внесенному в июне правительством в Госдуму законопроекту об изменениях в пенсионной системе, постепенное повышение возраста выхода на пенсию планируется продлить — до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.

«Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах), благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста», — пишет министерство.

По оценке Минэкономразвития, в результате число занятых увеличится на 300 тыс. человек в 2019 г. и на 1,8 млн человек к 2024 г. по сравнению с инерционным сценарием.

Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности работающего населения за период 2019— 2024 годов оценивается министерством в 1,3 процентного пункта.

Как поясняет главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров , повышение НДС, естественно, скажется очень негативно на потребителях. В результате снизится и покупательная способность населения и реальные доходы (реальные располагаемые денежные доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен — «Газета.Ru» ).

по крайней мере в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус.

При этом реальные доходы населения падают на протяжении последних четыре лет. В 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. За январь-май 2018 года с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года, реальные доходы выросли на 2%, а без учета ее, — на 3,2%.

«Едва наметившийся рост реальных располагаемых доходов в этом году в 2019 году, скорее всего, будет скорректирован и окажется в пределах 0,5-1%. Снижение доходов населения будет стимулировать дальнейшее сворачивание розницы и импорта», — говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

При этом в целом эксперты говорят, что Минэкономразвития смотрит на перспективы российской экономики даже чересчур пессимистично. В 2019 году могут быть более высокие темпы роста экономики в районе 1,9-2%, так как негатив от повышения НДС может быть компенсирован увеличением госрасходов, а также запуском финансирования инфраструктурных проектов, говорит Тихомиров. К тому же в следующем году ожидаются высокие цены на нефть в районе $73 за баррель, что также должно поддержать экономику через рост чистого экспорта и доходов.

По словам замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерия Миронова, Минэкономразвития в своем прогнозе, в частности, недооценивает инвестиции и рост доходов населения.