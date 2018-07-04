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Глава Приморья рассказал Путину о проблемах региона
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Глава Приморья доложил Путину о проблемах отдельных отраслей экономики региона 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко доложил президенту Владимиру Путину о проблемах отдельных отраслей экономики региона, а также задачах, которые ставит перед собой как глава Приморья.
Так, по словам Тарасенко, в крае важно поднять платежеспособность населения, "поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть". В частности, по его словам, власти региона занимаются развитием портового хозяйства.
"Сельское хозяйство сегодня тоже развиваю, потому что это основа, которая сегодня нужна. Нужно, конечно, с партнерами договариваться по реализации мяса, [продукции] растениеводства, которые могут в Китай идти, в Южную Корею и так далее", — добавил врио губернатора.
Тарасенко обратил внимание на проблему с распределением квот на вылов рыбы, краба и морепродуктов. Он указал на то, что крупные компании перекупают квоты у более мелких, в том числе тех, которые обеспечивают работой небольшие поселки.
Врио губернатора также рассказал о развитии регионального рынка труда. "Для своих [молодых специалистов] я и так уже сделал такой хороший рынок, что они идут все на работу, возвращаются в Приморский край, не уезжают, — отчитался Тарасенко, отметив при этом, что в регионе по-прежнему существует дефицит кадров. — Поэтому я разговариваю сейчас и с правительством РФ, чтобы мне во всех университетах и институтах давали квоту для Приморского края в бюджете, чтобы приезжали и учились".
Также Тарасенко в своем докладе Путину затронул тему детей-сирот, которых в Приморье насчитывается 7 тыс. человек. Он рассказал, что власти региона разработали программу поддержки таких детей.
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