Неправда ваша: «Газпром» поправил «Нафтогаз»

«Газпром» ответил на заявление «Нафтогаза» об аресте акций компании

«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза Украины» о возобновлении ареста акций Nord Stream и Nord Stream 2. В холдинге заявляют, что исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов. Ранее в «Нафтогазе» заявили, что процесс ареста активов возобновлен. В Киеве уверены, что «Газпром» должен деньги каждой украинской семье.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» продолжают судебный спор о правомочности ареста акций компаний Nord Stream и Nord Stream 2.

Украинская сторона в среду, 4 июля, заявила о том, что суд кантона Цуг ( Швейцария ) возобновил арест принадлежащих «Газпрому» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

«Заявление «Нафтогаза Украины» о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности. По данным «Газпрома», швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в этих компаниях», — говорится в сообщении холдинга.

«Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов», — подчеркивают в «Газпроме».

Напомним, что речь идет об обеспечительных мерах в исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. По итогам двух многолетних тяжб между сторонами Стокгольмский арбитраж в начале года присудил «Газпрому» выплатить в пользу «Нафтогаза» $2,6 млрд Российская сторона не согласилась с этим решением и после нескольких бесплодных попыток урегулировать спор с «Нафтогазом» в режиме переговоров подала апелляцию.

«Нафтогаз» же, не дожидаясь пересмотра дела, запустил процедуру принудительного взыскания средств с «Газпрома», в том числе за счет наложения обеспечительных мер на имущество в третьих странах и акции подконтрольных «Газпрому» компаний. «Газпром» 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз», в свою очередь, попытался отменить этот вердикт.

В российской компании также уточнили, что 29 мая суд кантона Цуг вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению «Нафтогаза Украины», пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

После посещения офисов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG судебные приставы кантона Цуг пришли к выводу, что акции данных компаний не находятся в их офисах, в связи с чем арест акций невозможен, и исключили их из сертификатов о наложении обеспечительных мер,

Киев очень торопится взыскать средства с «Газпрома». В июне на своей странице в фейсбуке коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал, что «Газпром» должен «каждой украинской семье».

«По решению арбитража каждая украинская семья получила 3,8 тыс. гривен ($143) от «Газпрома» в виде газа. Газ — это деньги, как мы все понимаем…Эти 3,8 тыс. гривен были вычислены с более 8 тыс. гривен ($302) долга «Газпрома». Украинские семьи больше ничего не должны платить, а «Газпром» остался должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. гривен ($166)», — написал он.

«Мы заставим «Газпром» заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы», — подчеркнул Витренко.

У «Газпрома» свой взгляд на эту проблему. Официально от выплаты должной суммы в холдинге не отказывались, более того — она зарезервирована в полном объеме в бюджете российского газового гиганта. Но в «Газпроме» высоко оценивают шансы на пересмотр решения Стокгольмского арбитража.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — заявил 7 июня на пресс-конференции заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

«Никакого предельного срока (по выплате $2,6 млрд) нет. Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен», — добавил он.

«Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения», — сказал Кузнец.

30 мая Украина заявила, что начала принудительное взыскание средств с «Газпрома», а суд в Швейцарии поддержал ее ходатайство об аресте активов российской монополии. 5 июня было объявлено об аналогичном решении суда в Нидерландах , 19 июня — в Великобритании . «Газпром» 14 июня добился приостановки исполнения этого решения, 28 июня в компании подтвердили, что после рассмотрения жалобы «Нафтогаза» апелляционный суд в Швеции оставил приостановку в силе. «Нафтогаз» настаивает, что это решение касается только активов в Швеции.