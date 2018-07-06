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Страховые взносы россиян стремительно растут
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Страховые взносы россиян стремительно растут 

News.ru 6 июля 2018
Более чем на 13% выросли поступления от страховых взносов как во внебюджетные отечественные фонды, так и в государственные. Рекордсменом по притоку страховых средств россиян среди них стал Фонд социального страхования.
«За пять месяцев 2018 года поступления страховых взносов, администрируемых ФНС России, составили свыше 2,4 трлн рублей и выросли на 13,1%», — говорится в материалах ведомства.
Пенсионный фонд за этот отчетный период пополнился почти на 1,9 трлн рублей, что 12,6% превышает показатели прошлого года.
В Фонд медицинского страхования рост поступлений составил 13,6%, в Фонд социального страхования и вовсе 20,4%.
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