Россияне выступают против повышения пенсионного возраста

Подавляющее большинство россиян отрицательно относится к повышению пенсионного возраста и считает нынешний возраст выхода на пенсию оптимальным как для женщин, так и для мужчин.

Согласно данным опроса «Левада-центра», к перспективе повышения возраста выхода на пенсию негативно относятся 89% респондентов. При этом 87% опрошенных заявили, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет), является оптимальным. В свою очередь, 84% респондентов высказали мнение, что оптимальный возраст для выхода на пенсию женщин — 55 лет, как в настоящее время.

78% опрошенных считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. 85% опрошенных считают неверным лишить выплаты пенсий тех, кто работает при достижении пенсионного возраста.

Опрос проводился с 22 по 26 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ

14 июня Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. По его словам, подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде».

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. Ожидается, что документ будет рассмотрен до конца июля только в первом чтении.