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Юань слабеет на фоне разгорающихся торговых войн
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Юань слабеет на фоне разгорающихся торговых войн 

Прайм 4 июля 2018
Китайская валюта стремительно девальвируется. За июнь юань потерял около 3,5% против доллара. Во вторник пара USD/CNY достигла неофициальной критической отметки — 6,7. Согласно сообщению Bloomberg, за этим последовали интервенции госбанков КНР, которые приостановили падение китайской валюты.
Основным фактором ослабления юаня стали усилившиеся риски торговых войн между США и Китаем. В пятницу вступят в силу тарифы на импорт в Штаты $50 млрд продукции из КНР. В тот же день Китай введет аналогичные меры на $34 млрд американских товаров. И это лишь отдельный пример.
Ранее Дональд Трамп предложил торговому представителю США обозначить список китайской продукции еще на $200 млрд, которые будут облагаться по ставке 10%. Помимо этого, появились угрозы о введении тарифов еще на $200 млрд продукции из Китая.
В июне экономика КНР продемонстрировала признаки ослабления, а это уже объективный фактор против юаня. На выходных было опубликовано значение официального PMI в производственном секторе Китая за июнь. Индекс снизился с 51,9 пунктов до 51,5 пунктов. Более того, в I полугодии произошло замедление темпов роста экспорта из КНР в США до 5,4%, с 5,8% в январе-мае. В теории это может свидетельствовать о негативном влиянии протекционистской политики Вашингтона.
Добавим к этому спекулятивные движения на валютном рынке, снижение нормы резервирования для китайских банков и ужесточение монетарной политики ФРС, обусловившее отток средств с развивающихся рынков, получаем факторы давления на юань в среднесрочной перспективе.
При этом Народный банк Китая вряд ли выпустит ситуацию из-под контроля. Возможны валютные интервенции, вербальные и рыночные. Так что «сценарий апокалипсиса» для юаня на среднесрочную перспективу выглядит маловероятным.
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