Юань слабеет на фоне разгорающихся торговых войн

Китайская валюта стремительно девальвируется. За июнь юань потерял около 3,5% против доллара. Во вторник пара USD/CNY достигла неофициальной критической отметки — 6,7. Согласно сообщению Bloomberg , за этим последовали интервенции госбанков КНР , которые приостановили падение китайской валюты.

Основным фактором ослабления юаня стали усилившиеся риски торговых войн между США и Китаем. В пятницу вступят в силу тарифы на импорт в Штаты $50 млрд продукции из КНР. В тот же день Китай введет аналогичные меры на $34 млрд американских товаров. И это лишь отдельный пример.

Ранее Дональд Трамп предложил торговому представителю США обозначить список китайской продукции еще на $200 млрд, которые будут облагаться по ставке 10%. Помимо этого, появились угрозы о введении тарифов еще на $200 млрд продукции из Китая.

В июне экономика КНР продемонстрировала признаки ослабления, а это уже объективный фактор против юаня. На выходных было опубликовано значение официального PMI в производственном секторе Китая за июнь. Индекс снизился с 51,9 пунктов до 51,5 пунктов. Более того, в I полугодии произошло замедление темпов роста экспорта из КНР в США до 5,4%, с 5,8% в январе-мае. В теории это может свидетельствовать о негативном влиянии протекционистской политики Вашингтона.

Добавим к этому спекулятивные движения на валютном рынке, снижение нормы резервирования для китайских банков и ужесточение монетарной политики ФРС , обусловившее отток средств с развивающихся рынков, получаем факторы давления на юань в среднесрочной перспективе.

При этом Народный банк Китая вряд ли выпустит ситуацию из-под контроля. Возможны валютные интервенции, вербальные и рыночные. Так что «сценарий апокалипсиса» для юаня на среднесрочную перспективу выглядит маловероятным.