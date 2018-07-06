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Рост цен на бензин замедлился
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Рост цен на бензин в июне замедлился 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Розничные цены на бензин в России в июне 2018 года выросли на 2,1% по сравнению с маем и на 12,3% — по сравнению с июнем прошлого года, говорится в материалах Росстата.
При этом в мае цены на АЗС росли на 5,6%.
"В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок — на 1,8-2,1%, дизельное топливо — на 1,9%", — говорится в материалах Росстата.
За январь-июнь бензин подорожал на 9,4%, а относительно аналогичного периода год назад рост составил 8,1%.
Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В ходе "прямой линии" президента РФ Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.
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