Рост цен на бензин замедлился

Рост цен на бензин в июне замедлился

Розничные цены на бензин в России в июне 2018 года выросли на 2,1% по сравнению с маем и на 12,3% — по сравнению с июнем прошлого года, говорится в материалах Росстата

При этом в мае цены на АЗС росли на 5,6%.

"В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок — на 1,8-2,1%, дизельное топливо — на 1,9%", — говорится в материалах Росстата.

За январь-июнь бензин подорожал на 9,4%, а относительно аналогичного периода год назад рост составил 8,1%.