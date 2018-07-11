Ещё
Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом в среду, 11 июля, сообщает РИА Новости.
За документ проголосовало 14 депутатов.
Ранее в среду председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что повышение пенсионного возраста не должно становится единственной целью пенсионной реформы. По его мнению, необходимости позаботиться об увеличении собираемости пенсионных отчислений и эффективности расходования средств Пенсионного фонда.
В середине июня кабинет министров анонсировал постепенное повышение возраста выхода на пенсию: до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время инициатива министров находится на рассмотрении Госдумы. Парламентарии не исключают вероятность снижения пенсионного возраста для женщин до 60 лет.
Большинство россиян негативно воспринимают изменения в пенсионном законодательстве. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. В политической среде в связи с этим призывают власти внимательно оценить все возможные последствия, и учесть интересы граждан. Коммуникацию между властью и обществом намерены осуществить эксперты Общественной палаты (ОП).
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 86 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками120
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение