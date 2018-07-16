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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении пенсионного возраста
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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении пенсионного возраста 

BFM.RU 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Комитет является соисполнителем по данному документу, профильным комитетом по законопроекту является Комитет Госдумы по труду и социальной политике, передает ТАСС. Планируется, что нижняя палата рассмотрит законопроект на заседании 19 июля.
Комитет отмечает, что рост размера трансферта из федерального бюджета пенсионному фонду значительно ускорился с 2001 года и, как показывают расчеты, имеет тенденцию к дальнейшему росту. К настоящему времени размер этого трансферта составляет около 20% от общего объема расходов федерального бюджета, говорится в заключении комитета. Он обращает внимание, что в случае сохранения инерционного сценария развития пенсионной системы при сохранении текущих демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату текущих пенсий, и в период 2024-2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью ее пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн рублей.
«Сохранение действующего пенсионного возраста по старости на уровне, установленном в 20-х годах прошлого века, не позволит решить задачу по увеличению пенсий и улучшению качества жизни пенсионеров. Принятие настоящего законопроекта позволит уже в 2019 году увеличить пенсии в среднем на одну тысячу рублей, или на 7%, то есть практически в два раза выше прогнозируемой инфляции», — говорится в заключении комитета.
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