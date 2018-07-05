Пиво приравняют к крепким напиткам?

Минфин будет маркировать хмельные напитки акцизными марками с 2019 года. Идея связана с нарушениями в обороте пивоваренной продукции

Министерство финансов РФ предложило начать маркировку пива и пивных напитков акцизами с 1 января 2019 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект. Сейчас данная процедура обязательна только для крепких напитков и вина.

Требования, подготовленные ведомством, касаются не только самого пива, но и сидра, пуаре и медовухи. Производители должны будут маркировать напитки специальными федеральными или акцизными марками, без которых продукция будет изыматься из оборота как нелегальная.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Russia Кирилл Болматов считает, что нововведения неизбежно приведут к подорожанию пива для покупателей, поскольку маркировка будет затратной для производителей:

«Никакой проект не является смертельным. Не будет пива — будем производить лимонад. Закон очень сильно ударит в целом по пивной категории. Не зря в интернете появилась информация о том, что авторами законопроекта о маркировании пивной продукции являются сотрудники водочных компаний. Им, наверное, выгодно сделать так, чтобы пиво стало слишком дорогой продукцией, мало доступной потребителям и, соответственно, чтобы потребители переключались на водку. Помимо самой марки, оборудование по маркированию весьма дорогое, на него необходимо осуществлять капитальные затраты. Каждой единице нужно, чтобы она прослеживалась в компьютерной системе. За это нужно платить. Это будет, конечно, дорого и для крупных, и для мелких компаний. Переживем, закроем еще парочку-тройку заводов, собственно, уже не привыкать. Давление, идущее на нас последние десять лет, существенное».

По данным «Коммерсанта», в апреле текущего года Минфин не поддержал введение маркировки пива, но сейчас в пресс-службе министерства отмечают, что ужесточение регулирования необходимо, поскольку Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выявила нарушения в обороте пивоваренной продукции. СМИ со ссылкой на неназванные источники пишут, что поправки лоббирует производитель водки «Русский стандарт».

Введение маркировки пива — вопрос времени, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз

«Маркировка однозначно будет, лицензирование пивной отрасли тоже будет, вопрос только во времени. Сегодня алкогольный рынок составляет примерно 10,5-11 млрд литров продукции, из них 8 млрд — пиво и пивные напитки. Вся другая алкогольная продукция маркируется, каждая единица проходит через систему ЕГАИС. В пиве пока этого нет, пивовары отбиваются. Что выиграет государство? Оно получит единообразное регулирование, чиновникам будет проще контролировать производство. Финансово государство чуть-чуть заработает на этом: 2 рубля с бутылки за марку они будут продавать и примерно на 20-25 млрд рублей больше будут за счет этого получать. С рынка уйдет малый бизнес, он не выдержит. Рынок лишится маленьких крафтовых пивоварен, индивидуального вкуса этой продукции, которой сегодня стало очень много. Мы вернемся к тому времени, когда на рынке господствовали исключительно большие федеральные бренды».

Эксперты считают, что крупные производители переживут нововведение безболезненно, стоимость их продукции подорожает не более чем на три рубля за единицу. Сегмент крафтового пивоварения может сохраниться на рынке только в том случае, если его начнут развивать крупные производители пива.