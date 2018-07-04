Минэкономразвития прогнозирует падение доходов россиян

Как отмечает Ura.ru, средние реальные заработные платы граждан увеличатся в 2019 году менее чем на 1% по сравнению с прогнозируемым ростом в 6,3% в 2018 году. В Минэкономразвития связывают эту тенденцию с особенностями статистики — ожидается рост оплаты социальных работников, а также уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом. На доходах также отрицательно скажется увеличение инфляции.