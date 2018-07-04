Ещё
Минэкономразвития прогнозирует падение доходов россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэкономразвития прогнозирует падение доходов россиян 

Национальная Служба Новостей 4 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Рост средних доходов в России может упасть в 2019 году, что неминуемо скажется на покупательной способности граждан. Такое предупреждение содержится в прогнозе Министерства экономического развития Российской Федерации.
Как отмечает Ura.ru, средние реальные заработные платы граждан увеличатся в 2019 году менее чем на 1% по сравнению с прогнозируемым ростом в 6,3% в 2018 году. В Минэкономразвития связывают эту тенденцию с особенностями статистики — ожидается рост оплаты социальных работников, а также уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом. На доходах также отрицательно скажется увеличение инфляции.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Посетивший Москву американский сенатор заявил, что санкции не работают Евросоюз продлил антироссийские санкции Макрон рассказал детали нового договора по миграции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»54
На Украину надвигается катастрофа334
Россию обвинили в попытке переманить Турцию64
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение