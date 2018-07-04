Зарплаты россиян в 2019 году будут расти значительно медленнее

Ближайшие годы ознаменуются для россиян замедлением темпов роста реальных зарплат с 6,3% в 2018 году до менее чем 1% в следующем. Такие цифры приводятся в июньском обзоре Министерства экономического развития РФ , передает "Уралинформбюро"

По мнению аналитиков, такое замедление произойдет в частности из-за снижения темпов роста ВВП менее чем до 1% ко второму кварталу 2019 года (против прогнозных 1,9% в текущем году). Предполагается, что по итогам 12 месяцев следующего года этот показатель будет равен 1,4%.

В числе других причин называется «вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием» при одновременном росте налоговой нагрузки — Госдума РФ одобрила в первом чтении повышение НДС с 18 до 20%.

При этом, по расчетам Минэкономразвития, к 2024 году армия экономически активных россиян вырастет на 1,8 миллиона человек. К этому приведет повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Только за год с начала социальной реформы на рынке труда задержатся порядка 300 тысяч человек.

Совокупный вклад в рост экономики за пять лет из-за роста количества трудящихся вследствие пенсионной реформы составит 1,3 процентного пункта.