Зарплаты россиян в 2019 году будут расти значительно медленнее 

Ближайшие годы ознаменуются для россиян замедлением темпов роста реальных зарплат с 6,3% в 2018 году до менее чем 1% в следующем. Такие цифры приводятся в июньском обзоре Министерства экономического развития РФ, передает "Уралинформбюро".
По мнению аналитиков, такое замедление произойдет в частности из-за снижения темпов роста ВВП менее чем до 1% ко второму кварталу 2019 года (против прогнозных 1,9% в текущем году). Предполагается, что по итогам 12 месяцев следующего года этот показатель будет равен 1,4%.
В числе других причин называется «вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием» при одновременном росте налоговой нагрузки — Госдума РФ одобрила в первом чтении повышение НДС с 18 до 20%.
При этом, по расчетам Минэкономразвития, к 2024 году армия экономически активных россиян вырастет на 1,8 миллиона человек. К этому приведет повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Только за год с начала социальной реформы на рынке труда задержатся порядка 300 тысяч человек.
Совокупный вклад в рост экономики за пять лет из-за роста количества трудящихся вследствие пенсионной реформы составит 1,3 процентного пункта.
О повышении пенсионного возраста в середине июня объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. К 2028 году мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 63, но к 2034 году. Это, уверены в правительстве, обеспечит значительное увеличение пенсионных выплат в будущем. Изменение пенсионной политики вызвало широкий резонанс, общественные и политические движения провели и планируют провести в десятках российских городов акции против объявленной реформы.